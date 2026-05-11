В Швеции задержали двоих по делу о поставках военных технологий России
- 11.05.2026, 15:42
Оборудование могло попасть в РФ в обход санкций Евросоюза.
В Швеции задержаны два человека по подозрению в содействии поставкам передовых инженерных технологий в Россию, которые могли быть использованы в войне против Украины. Об этом сообщила служба безопасности страны SAPO, пишет агентиство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
По данным следствия, оборудование могло попасть в Россию в обход санкций Евросоюза. В SAPO заявили, что российская военная промышленность зависит от высоких технологий, включая поставки из Швеции, для продолжения боевых действий.
Служба безопасности провела обыски в нескольких местах в Стокгольме, а также на юге и западе страны. Согласно судебным документам, задержанные — граждане Швеции и Турции. Оба мужчины.
Расследование продолжается, власти не раскрывают детали предполагаемых объемов поставок и видов оборудования.