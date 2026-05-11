В Швеции задержали двоих по делу о поставках военных технологий России 11.05.2026, 15:42

Оборудование могло попасть в РФ в обход санкций Евросоюза.

В Швеции задержаны два человека по подозрению в содействии поставкам передовых инженерных технологий в Россию, которые могли быть использованы в войне против Украины. Об этом сообщила служба безопасности страны SAPO, пишет агентиство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным следствия, оборудование могло попасть в Россию в обход санкций Евросоюза. В SAPO заявили, что российская военная промышленность зависит от высоких технологий, включая поставки из Швеции, для продолжения боевых действий.

Служба безопасности провела обыски в нескольких местах в Стокгольме, а также на юге и западе страны. Согласно судебным документам, задержанные — граждане Швеции и Турции. Оба мужчины.

Расследование продолжается, власти не раскрывают детали предполагаемых объемов поставок и видов оборудования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com