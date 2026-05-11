11 мая 2026, понедельник, 16:05
В Швеции задержали двоих по делу о поставках военных технологий России

  • 11.05.2026, 15:42
Оборудование могло попасть в РФ в обход санкций Евросоюза.

В Швеции задержаны два человека по подозрению в содействии поставкам передовых инженерных технологий в Россию, которые могли быть использованы в войне против Украины. Об этом сообщила служба безопасности страны SAPO, пишет агентиство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным следствия, оборудование могло попасть в Россию в обход санкций Евросоюза. В SAPO заявили, что российская военная промышленность зависит от высоких технологий, включая поставки из Швеции, для продолжения боевых действий.

Служба безопасности провела обыски в нескольких местах в Стокгольме, а также на юге и западе страны. Согласно судебным документам, задержанные — граждане Швеции и Турции. Оба мужчины.

Расследование продолжается, власти не раскрывают детали предполагаемых объемов поставок и видов оборудования.

Леонид Невзлин
Аббас Галлямов
Ирина Халип
Игорь Эйдман