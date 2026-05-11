Министр обороны ФРГ: Путин отвлекает внимание от собственной слабости 11.05.2026, 16:09

Борис Писториус

Задача ЕС - продолжать укреплять Украину.

Последние заявления Кремля о готовности к переговорному процессу являются элементом информационной манипуляции и продолжением гибридной войны, что подтверждается нарушением объявленного трехдневного «перемирия». Об этом заявил федеральный министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, сообщает «Укрінформ».

«Владимир Путин сейчас снова говорит, что война в Украине якобы приближается к завершению. У сознательного наблюдателя сразу возникает вопрос: если он видит приближение конца войны, то мог бы просто ее закончить. Тогда бы он сам держал этот момент в своих руках», - сказал он.

В то же время, по словам министра, Кремль продолжает действовать по старой схеме, выдвигая свои условия.

«Он при этом выдвигает условия, как всегда. Я надеюсь, что ошибаюсь, считая это очередной попыткой обмана, но исключать этого нельзя, и это, похоже, является частью его гибридной войны», - заявил глава Минобороны ФРГ.

Писториус подчеркнул, что во время предыдущих переговорных процессов Путин неоднократно нарушал договоренности.

«Каждый раз, когда речь шла о переговорах о прекращении огня или мире, он в итоге играл с подтасованными картами или вел себя совсем не так, как было согласовано или заявлено во время переговоров», - сказал он.

Немецкий министр подчеркнул, что прекращение войны полностью зависит от Кремля:

«Правда заключается в том - и я не устану это повторять, - что если Владимир Путин хочет завершить свою агрессивную войну против Украины, он может это сделать очень просто: просто вывести свои войска или пригласить к конкретным переговорам без предварительных условий».

Он также обратил внимание на нарушение Россией объявленного ею же «трехдневного перемирия". "Даже якобы трехдневное перемирие на выходные снова было нарушено. И именно на Путине лежит ответственность за прекращение этой войны и террора - а это именно террор, особенно с учетом украинского гражданского населения», - подчеркнул министр.

По оценке Писториуса, нынешняя риторика Кремля связана с военными проблемами России.

«Я думаю, что Путин своими нынешними действиями хочет отвлечь внимание от собственной слабости. Сейчас он почти не может продемонстрировать никаких территориальных завоеваний. Его армия постоянно теряет части уже захваченных территорий. Именно поэтому Путин в публичном пространстве все еще блефует и хитрит», - заявил глава Минобороны ФРГ.

В связи с этим, по его словам, союзники должны и в дальнейшем укреплять Украину:

«Наша задача как партнеров Украины - продолжать укреплять ее в военном плане. С одной стороны - чтобы в момент X Украина имела сильную переговорную позицию, а с другой - чтобы показать, что эта страна способна успешно защищаться».

