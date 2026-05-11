В Минске пройдет ярмарка современного искусства 11.05.2026, 16:15

Работы можно будет купить напрямую у авторов.

В Минске пройдет ярмарка современного искусства Off Museum Art Fair. Мероприятие состоится 30—31 мая и объединит художников, коллекционеров и всех интересующихся актуальным искусством, пишет Onlíner.

В течение двух дней посетители галереи на Свердлова, 2 смогут познакомиться с работами современных авторов, пообщаться с художниками и приобрести произведения напрямую у их создателей. Организаторы отмечают, что проект основан на международном формате арт-ярмарок, но адаптирован под белорусскую культурную среду.

Основная идея события — сделать современное искусство более доступным для широкой аудитории и показать, что оно может стать частью повседневной жизни: дома, в офисе или городской среде. В центре ярмарки — сами художники: как независимые авторы, так и признанные мастера. Они будут лично представлять свои работы и общаться с посетителями.

Помимо выставки-ярмарки, программа включает лекции и дискуссии о современном искусстве, дизайне и арт-рынке, кураторские экскурсии, мастер-классы и партнерские проекты на пересечении искусства и бизнеса.

