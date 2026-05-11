Более 20 американских кораблей участвуют в блокаде Ирана 11.05.2026, 17:16

В операции задействованы две авианосные ударные группы.

США продолжают резко усиливать военно-морское присутствие вокруг Ирана. По данным открытых источников, в операции по морской блокаде задействованы более 20 американских военных кораблей, включая две авианосные ударные группы, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

В зоне ответственности Центрального командования США уже действуют авианосцы USS George H.W. Bush и USS Abraham Lincoln. Американские силы контролируют судоходство и, как утверждается, уже перенаправили 61 коммерческое судно, связанное с Ираном, а также остановили несколько попыток прорыва блокады.

Пентагон опубликовал новые кадры полетов палубной авиации над Аравийским морем. На борту USS George H.W. Bush замечены десятки истребителей F/A-18 Super Hornet, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye и вертолеты Seahawk.

Одновременно авианосная группа Gerald R. Ford возвращается в Норфолк после почти годового развертывания, которое дважды продлевали из-за операций на Ближнем Востоке и в Карибском регионе.

Сразу три другие авианосные группы проходят подготовку к новым миссиям. Среди них USS Dwight D. Eisenhower, George Washington и Theodore Roosevelt.

Кроме того, в регион направляется амфибийная группа Boxer ARG с примерно 5 тысячами морпехов и моряков. Она усилит уже находящуюся на Ближнем Востоке группу Tripoli ARG.

На фоне конфликта вокруг Ирана Вашингтон продолжает наращивать силы, демонстрируя готовность к длительной операции в регионе.

