Под Минском за $3,6 миллиона продали самый дорогой дом в Беларуси в апреле 1 11.05.2026, 18:10

1,550

Фото: Realt

Где он расположен.

В деревне Сосновая Смолевичского района купили особняк за $3,6 млн. Он стал самым дорогим домом, проданным в апреле в Беларуси, отмечает Realt.

Под Минском за $3,6 млн продали самый дорогой дом в Беларуси в апреле. Где он расположен

Фото: Realt

Речь идет о кирпичном коттедже 2018 года постройки площадью 591 кв. м. Стоимость «квадрата» составила $4397.

Сосновая находится в 15 км от Минска. Изначально это была обычная деревня, но в 2010-х здесь стали строить большой коттеджный поселок на 140 новых домов. Его стали называть «IT-деревней», поскольку целевой аудиторией застройщика были семьи программистов. Как отмечает Realt, затем коттеджи в Сосновой покупали представители разных профессий.

Рядом с поселком находится трасса на Москву, Курган Славы, живописные леса и озера. В деревне работает кафе, оздоровительный центр и несколько шиномонтажей. Магазины, школу, детский сад и другую инфраструктуру можно найти в соседней Слободе и Минске.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com