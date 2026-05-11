«Люди без диплома тоже умеют хорошо работать» 3 11.05.2026, 18:30

В соцсети разгорелась дискуссия.

В Барановичах разгорелась дискуссия о том, можно ли сегодня устроиться на работу без среднего специального или высшего образования. Поводом стало эмоциональное обращение местной жительницы, которая пожаловалась: в городе практически везде требуют диплом — даже на позиции, где, по ее мнению, важнее опыт и навыки, пишет BGMedia.

Женщина рассказала, что раньше работала в Минске и без труда находила вакансии. По ее словам, у нее большой практический опыт. Однако в Барановичах, говорит она, даже на позицию мерчендайзера требуют профильное образование.

«Работодатели, уже не тот век. Люди без диплома тоже умеют хорошо работать», — заявляет она.

Женщина подчеркивает: она понимает ценность образования как показателя дисциплины, но уверена — ответственность и самоорганизация не зависят от «корочки».

Отдельная боль — удаленная работа. По ее словам, в городе «нормальной удаленки нет».

Что пишут в комментариях: поддержка и жесткая критика

История вызвала оживленную реакцию. Люди разделились на несколько лагерей. Некоторые поддержали авторку:

«Когда человек коммуникабелен и хочет работать — неважно, учился он на эту профессию или нет».

«У меня филологическое образование, а работала кем только не приходилось».

«Я с двумя высшими не могу найти работу более года».

«В Барановичах работы нет в принципе».

Люди жалуются на странные собеседования, длинные анкеты и завышенные требования при зарплате около 1000 рублей. Многие отмечают, что в Минске или даже в небольших городах Минской области найти работу проще и зарплаты выше.

Другие заняли противоположную позицию:

«Образование — социальный фильтр».

«Работодатель выбирает между вами и человеком с дипломом — очевидно, кого он возьмет».

«А вы предлагаете врачам и бухгалтерам тоже без образования работать?»

Некоторые прямо писали, что без образования рассчитывать на «нормальную» работу наивно. Кто-то советовал идти продавцом или уборщицей — там диплом не обязателен.

Были и резкие реплики: «Самооценка пипец», «Без комментариев».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com