«Люди без диплома тоже умеют хорошо работать»3
- 11.05.2026, 18:30
В соцсети разгорелась дискуссия.
В Барановичах разгорелась дискуссия о том, можно ли сегодня устроиться на работу без среднего специального или высшего образования. Поводом стало эмоциональное обращение местной жительницы, которая пожаловалась: в городе практически везде требуют диплом — даже на позиции, где, по ее мнению, важнее опыт и навыки, пишет BGMedia.
@jenya.jiva #барановичи #работа #рыноктруда #беларусь #снг ♬ Chopin's Nocturne No. 2 Original Song(813987) - East Valley Music
Женщина рассказала, что раньше работала в Минске и без труда находила вакансии. По ее словам, у нее большой практический опыт. Однако в Барановичах, говорит она, даже на позицию мерчендайзера требуют профильное образование.
«Работодатели, уже не тот век. Люди без диплома тоже умеют хорошо работать», — заявляет она.
Женщина подчеркивает: она понимает ценность образования как показателя дисциплины, но уверена — ответственность и самоорганизация не зависят от «корочки».
Отдельная боль — удаленная работа. По ее словам, в городе «нормальной удаленки нет».
Что пишут в комментариях: поддержка и жесткая критика
История вызвала оживленную реакцию. Люди разделились на несколько лагерей. Некоторые поддержали авторку:
«Когда человек коммуникабелен и хочет работать — неважно, учился он на эту профессию или нет».
«У меня филологическое образование, а работала кем только не приходилось».
«Я с двумя высшими не могу найти работу более года».
«В Барановичах работы нет в принципе».
Люди жалуются на странные собеседования, длинные анкеты и завышенные требования при зарплате около 1000 рублей. Многие отмечают, что в Минске или даже в небольших городах Минской области найти работу проще и зарплаты выше.
Другие заняли противоположную позицию:
«Образование — социальный фильтр».
«Работодатель выбирает между вами и человеком с дипломом — очевидно, кого он возьмет».
«А вы предлагаете врачам и бухгалтерам тоже без образования работать?»
Некоторые прямо писали, что без образования рассчитывать на «нормальную» работу наивно. Кто-то советовал идти продавцом или уборщицей — там диплом не обязателен.
Были и резкие реплики: «Самооценка пипец», «Без комментариев».