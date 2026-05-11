ЕС готов начать переговоры с Украиной по членству: названы сроки
- 11.05.2026, 17:59
Преград для этого больше нет.
Европейский Союз может открыть первый кластер переговоров по вступлению Украины в ЕС уже до конца следующего месяца. Другие пять разделов могут быть открыты в июле.
Ранее против этого решения выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который потерял свою должность после поражения на выборах в апреле. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает «Новости. Live».
Она обратилась с призывом ко всем государствам относительно начала переговоров Украины в Евросоюз.
Первый кластер может быть открыт еще во время председательства Кипра, то есть до 30 июня. Остальные пять — в июле.
Также она рассказала, что сегодня, 11 мая, состоится важная встреча стран ЕС, Украины и Канады. На ней чиновники обсудят три важные темы — как вернуть украинских детей, похищенных Россией, домой, как заботиться об их семьях после возвращения и «очень важный» вопрос ответственности за похищение.