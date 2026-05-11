11 мая 2026, понедельник, 19:15
Повстанцы Конго предложили США сделку по редким металлам

Повстанцы Конго предложили США сделку по редким металлам

Для Трампа подготовили подробную презентацию.

Повстанческая группировка М23 в Демократической Республике Конго предложила США заключить сделку о доступе к редким и критически важным минералам, включая олово, вольфрам и тантал, которые находятся под ее контролем в восточных провинциях страны, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Как стало известно из материалов, переданных The Economist, представители М23 презентовали американской стороне подробную «презентацию», в которой утверждают, что могут обеспечить более надежную цепочку поставок сырья, чем официальное правительство Конго. Лидеры группировки заявляют, что контролируют значительные территории и около 45 горнодобывающих объектов.

Повстанцы удерживают части провинций Южное и Северное Киву, где проживает около 15 миллионов человек. В регионе уже создана фактически параллельная администрация, введены собственные структуры управления, полиция и даже финансовые инициативы, включая попытки формирования местной банковской системы.

Ситуация осложняется тем, что конфликт в Киву одновременно является гражданской войной и прокси-противостоянием с участием Руанды, которую обвиняют в поддержке М23. США, в свою очередь, усиливают давление на все стороны конфликта, включая санкции и сотрудничество с властями Конго.

Несмотря на военные действия и международные ограничения, М23 стремится позиционировать себя как политического и экономического игрока. Однако группировка не признана государством, ее руководство находится под санкциями, а контроль над территорией остается оспариваемым.

Эксперты отмечают, что конфликт все больше превращается в борьбу не только за власть, но и за доступ к стратегическим ресурсам, имеющим глобальное значение для технологий и промышленности.

