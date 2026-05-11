Новый верховный лидер Ирана пропал перед переговорами с США 11.05.2026, 17:34

Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике после авиаудара, в котором погиб его отец.

В Иране усиливается напряжение вокруг нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи, который не появлялся на публике после февральского авиаудара, в результате которого погиб его отец — бывший верховный лидер Али Хаменеи, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным американских и иранских источников, сам Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения. С тех пор иранцы видели лишь сообщения от его имени и изображения, которые, как утверждается, могли быть созданы или обработаны с помощью искусственного интеллекта.

Отсутствие нового лидера становится все более болезненной темой на фоне переговоров Тегерана с США о прекращении конфликта. Внутри иранской элиты усиливаются споры о том, насколько далеко можно идти на уступки Вашингтону.

Особенно жестко ситуацию воспринимают сторонники радикального крыла режима. Они требуют, чтобы Хаменеи хотя бы выступил с аудиообращением и подтвердил поддержку переговоров.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые публично заявил, что недавно встречался с новым верховным лидером. По его словам, беседа длилась более двух часов. Заявление расценили как попытку опровергнуть слухи о тяжелом состоянии или даже смерти Хаменеи.

Позже представитель аппарата верховного лидера сообщил, что при ударе Хаменеи получил травмы колена и спины, однако «находится в хорошем состоянии».

Несмотря на это, отсутствие новых видео или публичных выступлений продолжает подпитывать слухи и усиливает неопределенность вокруг будущего иранского руководства.

