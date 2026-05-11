Пашинян ответил на слова Путина о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС 2 11.05.2026, 16:18

3,162

Не стоит путать межгосударственные отношения с браком.

Армения не планирует выносить вопрос об участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), пока не возникнет необходимость в этом, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя высказывание Владимира Путина, передает Armenpress.

Выступая на пресс-подходе 9 мая, Путин заявил, что Еревану следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. «В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода», — сказал он.

Пашинян в ответ заявил, что «мы иногда путаем межгосударственные отношения с браком».

«Армения руководствуется межгосударственной логикой в межгосударственных отношениях. Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений, и я еще раз говорю, что пока не возникнет необходимость, мы не будем выносить этот вопрос на повестку дня», — сказал Пашинян журналистам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com