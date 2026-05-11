Пашинян ответил на слова Путина о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС

Пашинян ответил на слова Путина о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС2
- 11.05.2026, 16:18
- 3,162
Не стоит путать межгосударственные отношения с браком.
Армения не планирует выносить вопрос об участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), пока не возникнет необходимость в этом, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя высказывание Владимира Путина, передает Armenpress.
Выступая на пресс-подходе 9 мая, Путин заявил, что Еревану следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. «В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода», — сказал он.
Пашинян в ответ заявил, что «мы иногда путаем межгосударственные отношения с браком».
«Армения руководствуется межгосударственной логикой в межгосударственных отношениях. Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений, и я еще раз говорю, что пока не возникнет необходимость, мы не будем выносить этот вопрос на повестку дня», — сказал Пашинян журналистам.