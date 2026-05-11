Британия ввела против РФ «одни из самых жестких» санкций 1 11.05.2026, 16:35

Ответ на информационную войну Путина.

Великобритания ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией, сообщает пресс-служба британского правительства.

«Сегодняшние меры представляют собой одни из самых жестких, которые Великобритания когда-либо предпринимала для борьбы [с деятельностью России]. <...> Этот последний пакет санкций направлен на пресечение злонамеренных кампаний информационной войны», — говорится в сообщении.

Великобритания ввела ограничения в отношении 49 человек, сотрудничавших с Агентством социального проектирования (АСП), — авторов, переводчиков и видеооператоров. АСП финансировалось российскими властями для проведения кампаний, которые британская сторона характеризует как «вводящую в заблуждение пропаганду».

Также Лондон заявил, что АСП разрабатывало кампании, которые, по его оценке, «почти наверняка были поручены администрацией президента России». Среди них упоминаются создание «пророссийских организаций» в Армении и попытки повлиять на смену власти. Кроме того, британская сторона связывает организацию АНО «Диалог» с администрацией президента и российскими спецслужбами, указывая на ее участие в кампаниях влияния на внутреннюю политику Армении.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com