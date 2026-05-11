Как в Беларуси можно передать пенсию по наследству 11.05.2026, 17:26

Дополнительные пенсионные накопления могут перейти родственникам.

Один из пользователей Threads задался вопросом, почему в Беларуси нельзя передать по наследству пенсию умершего родственника и можно ли вообще отказаться от обязательных взносов в ФСЗН, чтобы копить себе на старость самостоятельно, пишет Onlíner.

Напомним: в Беларуси действует так называемая солидарная пенсионная система. Ее суть в том, что нынешние работники своими взносами обеспечивают выплаты нынешним пенсионерам.

Каждый работник перечисляет в Фонд социальной защиты населения 1% от зарплаты, еще 28% за него платит работодатель. Но эти деньги не копятся на личном счете конкретного человека — они сразу идут на выплаты тем, кто уже вышел на пенсию.

Именно поэтому формально «своей» накопленной пенсии, которую можно было бы передать по наследству, в такой системе нет: человек получает право на будущие выплаты, а не отдельный персональный счет с деньгами.

Большинство белорусов получают трудовые пенсии — они зависят от стажа и размера зарплаты, с которой уплачивались обязательные взносы. Если нужного стажа нет, государство назначает социальную пенсию, но тут речь идет о тех случаях, когда человек не отработал нужное количество времени для выплат, просто отказаться от взносов в ФСЗН нельзя.

А какую пенсию можно унаследовать?

При этом в Беларуси есть механизм, при котором родственники могут унаследовать пенсию умершего человека — если он копил вторую пенсию.

Например, работник откладывал на пенсию по программе «3 + 3» (отчислял до 10% со своей зарплаты, его работодатель — до 3%) или копил на вторую пенсию без своего работодателя по программам «Стравиты», «Приорлайфа» и «БелВЭБ Страхования».

