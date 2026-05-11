11 мая 2026, понедельник, 16:05
Украина уже имеет ракеты с дальностью, как у немецких Taurus

  • 11.05.2026, 15:20
Taurus
Фото: AFP

Об этом заявил министр обороны Федоров.

Украина уже имеет средства поражения, похожие по дальности на немецкие крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров на брифинге с немецким коллегой Борисом Писториусом в Киеве в понедельник, 11 мая, пишет «Интерфакс-Украина».

«Если говорим о Taurus, то конечно, что у нас сейчас есть уже ракеты, которые работают на дистанции похожей и больше. Но никогда не может быть мало таких средств поражения», — сказал Федоров.

Он отметил, что Украина получает определенную независимость в направлении развития дальнобойных ракетных систем.

«Мы все видели удары по РФ на 1500 км. И поэтому Украина свою домашнюю работу делает хорошо», — добавил министр.

Дальше начинается невидимое
Нервы у Путина не выдержали
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Последний парад Путина
