Украина уже имеет ракеты с дальностью, как у немецких Taurus 2 11.05.2026, 15:20

Об этом заявил министр обороны Федоров.

Украина уже имеет средства поражения, похожие по дальности на немецкие крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров на брифинге с немецким коллегой Борисом Писториусом в Киеве в понедельник, 11 мая, пишет «Интерфакс-Украина».

«Если говорим о Taurus, то конечно, что у нас сейчас есть уже ракеты, которые работают на дистанции похожей и больше. Но никогда не может быть мало таких средств поражения», — сказал Федоров.

Он отметил, что Украина получает определенную независимость в направлении развития дальнобойных ракетных систем.

«Мы все видели удары по РФ на 1500 км. И поэтому Украина свою домашнюю работу делает хорошо», — добавил министр.

