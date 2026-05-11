Украина уже имеет ракеты с дальностью, как у немецких Taurus

Украина уже имеет ракеты с дальностью, как у немецких Taurus2
- 11.05.2026, 15:20
- 1,596
Об этом заявил министр обороны Федоров.
Украина уже имеет средства поражения, похожие по дальности на немецкие крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров на брифинге с немецким коллегой Борисом Писториусом в Киеве в понедельник, 11 мая, пишет «Интерфакс-Украина».
«Если говорим о Taurus, то конечно, что у нас сейчас есть уже ракеты, которые работают на дистанции похожей и больше. Но никогда не может быть мало таких средств поражения», — сказал Федоров.
Он отметил, что Украина получает определенную независимость в направлении развития дальнобойных ракетных систем.
«Мы все видели удары по РФ на 1500 км. И поэтому Украина свою домашнюю работу делает хорошо», — добавил министр.