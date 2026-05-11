В Германии на акции «Бессмертный полк» несли портрет Малюка

В Германии на акции «Бессмертный полк» несли портрет Малюка7
- 11.05.2026, 15:10
- 3,850
Фотофакт.
В Аугсбург трое украинцев приняли участие в акции Бессмертный полк, организованной россиянами ко Дню Победы 9 мая, превратив мероприятие в своеобразный троллинг. Об этом сообщила пользовательница Facebook Юлия Тарасова.
Участники колонны пронесли портрет бывшего главы Служба безопасности Украины Василия Малюка, указав при этом вымышленные имена.
По словам Тарасовой, организаторы акции и другие участники шествия не заметили подмены и не распознали, чьи именно портреты оказались в колонне.