11 мая 2026, понедельник, 16:05
В Германии на акции «Бессмертный полк» несли портрет Малюка

  11.05.2026, 15:10
Василий Малюк

Фотофакт.

В Аугсбург трое украинцев приняли участие в акции Бессмертный полк, организованной россиянами ко Дню Победы 9 мая, превратив мероприятие в своеобразный троллинг. Об этом сообщила пользовательница Facebook Юлия Тарасова.

Участники колонны пронесли портрет бывшего главы Служба безопасности Украины Василия Малюка, указав при этом вымышленные имена.

По словам Тарасовой, организаторы акции и другие участники шествия не заметили подмены и не распознали, чьи именно портреты оказались в колонне.

