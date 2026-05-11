На белорусско-российской границе стали проверять алкоголь в багаже авто 3 11.05.2026, 14:38

Российские пограничники начали смотреть, сколько спиртного везут автомобилисты.

Российские пограничники, действующие на границе с Беларусью, стали проверять в багаже авто растения и алкоголь. Такую проверку заметили на минувших выходных, пишут правозащитники MAYDAY.

Пограничники стали напоминать тем, кто едет в Россию, что норма ввоза алкоголя на территорию РФ составляет 3 литра любой крепости на одного совершеннолетнего человека. Для ввоза комнатных растений через границу требуется соответствующий карантинный сертификат. Такие требования появились на одном из КПП в Псковской области России (автодорога Новополоцк-Себеж).

Водители, проезжавшие границу, говорят, что действительно видели на мусорках возле КПП комнатные растения в горшках — это может свидетельствовать об изъятии запрещенных к провозу предметов.

Фактический пограничный контроль на границе с Беларусью Россия возобновила с конца апреля. У всех путешественников фотографируют паспорта или вносят их данные в специальную базу. Российские пограничные патрули заметили даже на грунтовых дорогах, которые местные жители называют «лесными».

