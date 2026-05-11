The Economist: Парад слабости Путина 1 11.05.2026, 13:16

Украина постепенно перехватывает инициативу.

Парад Победы на Красной площади, который десятилетиями был витриной российской военной мощи, в этом году превратился в демонстрацию тревоги. Впервые за два десятилетия по Москве не прошли танки и тяжелая техника. Российские власти сочли слишком опасным собирать бронемашины в центре столицы — украинские дальнобойные дроны сделали даже Москву потенциальной целью, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский позволил себе особенно болезненный жест — публично «разрешил» проведение парада, заявив, что Красная площадь атакована не будет. Для Кремля это стало символическим ударом не меньшим, чем проблемы на фронте.

Еще несколько месяцев назад Россия рассчитывала на масштабное весеннее наступление. Но оно фактически провалилось. По данным аналитиков, в апреле российская армия впервые с лета 2024 года начала терять территории. Украина постепенно перехватывает инициативу — прежде всего благодаря дронам.

Именно беспилотники сегодня меняют характер войны. FPV-дроны с искусственным интеллектом и управлением по оптоволокну стали главным оружием фронта. Российские военные жалуются, что такие аппараты невозможно услышать до самого удара, а системы радиоэлектронной борьбы против них почти бесполезны.

Потери России растут. По оценкам западных аналитиков, ежемесячно армия теряет до 35 тысяч человек убитыми и ранеными — больше, чем успевает набрать новых солдат. Особенно тревожным для Москвы называют рост числа погибших: если раньше на одного убитого приходилось несколько раненых, то теперь соотношение почти сравнялось.

Одновременно Украина все глубже бьет по российской территории. Под атаками оказываются нефтебазы, аэродромы и логистические узлы за тысячи километров от границы. Все это усиливает ощущение, что война, которую Кремль рассчитывал выиграть быстро, постепенно превращается для России в изматывающее и дорогостоящее противостояние.

