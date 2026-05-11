Война в Украине стала золотой жилой для Ким Чен Ына 2 11.05.2026, 12:57

Ким Чен Ын

Обнародована цена, которую Россия платит КНДР за снаряды и солдат.

Северная Корея получает колоссальные доходы, оказывая военную поддержку России. В обмен на оружие и «пушечное мясо» режим Ким Чен Ына получает иностранную валюту, энергоносители и новейшие технологии, пишет Nikkei Asia.

По оценкам исследовательского института при Национальной разведывательной службе Южной Кореи, за три года КНДР заработала до 13 миллиардов долларов. Эта сумма почти равна годовому валовому внутреннему продукту страны.

Отмечается, что только за поставку ракетной артиллерии и почти 250 ракет KN-23 малой дальности Пхеньян получил от 7 до 13,8 млрд долларов.

Отдельным источником дохода стало развертывание северокорейских войск. Россия заплатила более 600 миллионов долларов за привлечение солдат КНДР, численность которых на передовой составляет около 10 000 бойцов спецназа и еще столько же инженеров и операторов дронов. По имеющимся данным, Ким Чен Ын планирует отправить на войну еще 30 000 военных.

Согласно отчетам, наемники получают внушительные по меркам КНДР выплаты.

«Эти северокорейские войска, воюющие в российско-украинской войне, якобы получают около 2 000 долларов ежемесячно в качестве компенсации, а также выплату в случае гибели до 10 000 долларов», – отмечают исследователи.

К февралю 2026 года уже около 6 000 солдат КНДР были убиты или ранены.

Экономический эффект от сотрудничества с агрессором уже заметен на улицах Пхеньяна.

«Количество роскошных автомобилей на улицах значительно возросло по сравнению с прошлым», – пишет СМИ, ссылаясь на источник, посетивший столицу КНДР осенью 2025 года.

По словам очевидца, в городе появилось немало японских и европейских автомобилей с частными номерами.

Кроме того, как отмечается в отчетах, Ким относится к возвращающимся солдатам как к героям, а семьи погибших получают элитное жилье.

