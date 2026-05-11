Что скрывает Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

Пока Китай строит авианосцы, миллионы китайцев теряют уверенность в будущем.

После более чем десятилетия правления лидера КНР Си Цзиньпина Китай превратился в одну из главных технологических и военных держав мира. Страна наращивает производство электромобилей, развивает искусственный интеллект, строит авианосцы и стремительно сокращает отставание от Кремниевой долины. Но за фасадом технологического рывка скрываются серьезные экономические проблемы, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Крупнейший удар пришелся по рынку недвижимости. Крах строительного сектора уничтожил триллионы долларов, обрушил доверие потребителей и оставил миллионы китайцев без стабильной работы. Особенно тяжело ситуация выглядит в промышленных городах.

В Фошане, одном из бывших центров китайского производственного бума, экономический рост практически остановился. Многие фабрики пустуют, а рабочие массово ищут временную занятость. Местные жители признаются, что боятся остаться без доходов уже в следующем году.

При этом власти продолжают делать ставку на технологии и безопасность. В некоторых регионах расходы на школы и социальную сферу сокращаются, тогда как финансирование науки, армии и высоких технологий резко растет. Военные расходы Китая за время правления Си более чем удвоились.

Эксперты считают, что Пекин сознательно ставит государственную мощь выше благополучия населения. Вместо масштабной поддержки потребителей власти инвестируют сотни миллиардов долларов в ИИ, полупроводники, робототехнику и военную промышленность.

Проблема в том, что новые технологические отрасли пока не способны заменить миллионы рабочих мест, потерянных после кризиса недвижимости. Безработица среди молодежи также растет, а многие специалисты готовы работать за зарплаты уровня стажеров.

Несмотря на официальные заявления о росте экономики на 5%, внутри Китая усиливается ощущение нестабильности. Аналитики отмечают, что страна становится все сильнее внешне, но внутри общество постепенно снижает ожидания от будущего.

