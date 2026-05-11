В Индонезийском океане впервые сняли редчайшее существо

В Индонезийском океане впервые сняли редчайшее существо3
- 11.05.2026, 11:47
Ютубер случайно сделал сенсационное открытие.
Ютубер Барни Дилларстоун сбросил несколько камер ночного видения в Индонезийский океан, чтобы запечатлеть то, что находится под водой. Однако то, что он обнаружил, превзошло все его ожидания. В частности, камера зафиксировала существо, которое ранее никто не видел вживую.
Как пишет indiandefencereview.com, на протяжении всего видео Дилларстоун заметил несколько необычных моделей поведения животных, с которыми он столкнулся. Морские существа, которые обычно держатся на расстоянии от людей, взаимодействовали с камерами способами, которые противоречили их известному поведению.
Странные встречи с морскими обитателями
Одно из самых интригующих открытий касалось поведения рыбы-альмако. Как правило, этот вид рыб известен своей настороженностью по отношению к людям и обычно избегает близкого контакта с людьми или предметами. Однако на видеозаписи было видно, как эта рыба неоднократно проплывала рядом с камерой, словно исследуя незнакомое устройство.
Кроме того, Дилларстоун снял на видео рыбу Химе – крошечных существ, способных выдерживать сильные океанские течения. Известные своей выносливостью, эти рыбы обычно трудно поддаются изучению из-за их способности переносить экстремальные условия. Тем не менее, видеозапись показала нечто еще более удивительное: рыба Химе демонстрировала странное, почти раздражительное поведение при взаимодействии с другими морскими обитателями. В какой-то момент она ритмично била спинными плавниками – поведение, которое до сих пор не получило объяснения у ученых.
Еще одной необычайной находкой во время погружения Дилларстоуна стало появление тупоносой шестижаберной акулы – вида настолько древнего, что он существовал еще до динозавров.
Однако самым поразительным открытием стало появление индонезийской акулы-собаки, вида, который никогда прежде не снимали живым. Морские эксперты подтвердили, что это первое зафиксированное наблюдение животного вживую на камеру.