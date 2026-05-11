Белорусы могут посетить без визы 77 стран

Белорусы могут посетить без визы 77 стран2
- 11.05.2026, 11:07
- 1,312
Белорусский паспорт оказался слабее паспортов всех соседних стран.
В обновленном Индексе паспортов мира, составляемом компанией Henley & Partners, Беларусь заняла 58-е место из 103 его участников с безвизом в 77 страны.
Впрочем, это худший показатель абсолютно среди всех соседей:
Польша – 6-е место (183 безвизовых направления);
Латвия – 7-е место (182);
Литва – 9-е место (180);
Украина – 28-е место (142);
Россия – 44-е место (113).
Лидером рейтинга Henley & Partners стали Сингапур (192 безвизовых направления), Япония (187) и ОАЭ с Южной Кореей (по 187).
Среди аутсайдеров - Ирак (29), Сирия (26) и Афганистан (23).