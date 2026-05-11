Politico: У России затяжной инфляционный шок 4 11.05.2026, 11:37

Экономика РФ оказалась в худшем положении с начала войны.

Экономика страны-агрессора России переживает самый тяжелый период с начала полномасштабной войны, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

По словам собеседника издания, сейчас настал момент усиливать давление на Москву, поскольку ситуация для российской экономики заметно ухудшилась.

Экономический советник ЕС Валдис Домбровскис отметил, что Россия столкнулась с «затяжным инфляционным шоком». Именно поэтому на встречах стран G7 и в двусторонних переговорах с представителями США европейские чиновники подчеркивают: сейчас не время ослаблять санкционное давление.

В ЕС также считают, что переговорные позиции Украины значительно укрепились по сравнению с прошлым годом — вопреки заявлениям президента США Дональд Трамп о якобы отсутствии у Киева «карт».

Среди ключевых факторов европейские чиновники называют согласованный ЕС кредит в размере €90 млрд, успехи украинских сил на фронте, развитие собственного производства дальнобойного вооружения, а также психологический эффект от срыва праздничных мероприятий в Москве 9 мая.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас и председатель Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен намерены усилить этот импульс и готовят крупный новый пакет санкций против России, сообщил еще один высокопоставленный источник, непосредственно участвующий в его подготовке.

