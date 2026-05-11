Ученые рассказали, почему лучше просыпаться в одно и то же время 11.05.2026, 10:01

Стабильность пробуждений влияет на здоровье.

Исследователи из Католического университета Левена выяснили, что регулярное время пробуждения связано с более низким риском депрессии, сердечно-сосудистых нарушений и метаболических проблем независимо от общей продолжительности сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Medicine Reviews (SMR).

Ученые проанализировали 59 ранее опубликованных исследований, в которых режим сна участников фиксировали с помощью трекеров и других объективных методов. Анализ показал, что стабильный режим сна — прежде всего постоянное время подъема — коррелирует с более благоприятными показателями психического и физического здоровья.

По словам авторов работы, именно время пробуждения играет ключевую роль в синхронизации циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма, регулирующих выработку гормонов, обмен веществ, температуру тела и уровень бодрствования. Резкие сдвиги графика, например привычка долго спать по выходным после ранних подъемов в будни, нарушают работу этой системы.

Такое состояние исследователи называют «социальным джетлагом» — рассогласованием между биологическими часами и социальным расписанием. Предыдущие исследования уже связывали его с повышенным риском ожирения, гипертонии, нарушений обмена веществ и психических расстройств.

В одном из крупнейших исследований, охватившем почти 80 тысяч человек, люди с наиболее регулярным режимом сна реже сталкивались с депрессией. Другая работа показала, что высокая регулярность сна связана со снижением риска смерти от любых причин примерно на 30%.

Авторы отмечают, что даже при достаточной продолжительности сна постоянные колебания времени пробуждения могут нарушать работу внутренних биологических часов. По их мнению, рекомендации по здоровому сну должны учитывать не только количество часов сна, но и стабильность режима.

