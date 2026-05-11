Трамп едет в Китай, чтобы говорить с Си о России и Иране 11.05.2026, 10:31

Фото: Getty Images

Названа дата визита.

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Китай обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином экономическую и военную поддержку, которую Пекин оказывает Москве.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц в Вашингтоне, анонсирующих предстоящий государственный визит президента США в Китай.

Среди тем для обсуждения — ситуация вокруг Ирана, Тайваня, России, искусственного интеллекта, ядерного оружия, а также вопрос о продлении соглашения по критически важным полезным ископаемым.

Ожидается, что США и Китай договорятся о создании форумов для содействия взаимной торговле и инвестициям, а Китай, как ожидается, объявит о закупках, связанных с самолетами Boeing, американским сельским хозяйством и энергетикой.

На собрании могут быть официально объявлены планы создания Торговой палаты и Инвестиционного совета, но, по словам одного из чиновников, эти механизмы, возможно, потребуют дальнейшей доработки, прежде чем их можно будет реализовать.

Лидеры двух стран также обсудят продление перемирия в торговой войне, которое позволяет поставлять редкоземельные минералы из Китая в США — но судьба этого вопроса пока не ясна.

Среди других острых вопросов — Тайвань, ядерное оружие, Иран и искусственный интеллект.

Кроме того, в администрации Трампа напомнили о давлении, которое США оказывают на Китай в связи с его отношениями с Россией.

«Президент неоднократно обсуждал с генеральным секретарем Си Цзиньпином вопросы Ирана и России, включая доходы, которые Китай предоставляет обеим этим странам, а также товары, комплектующие и детали двойного назначения, не говоря уже о потенциале экспорта оружия», — сказал один из американских чиновников.

«Я ожидаю, что этот разговор продолжится», — добавил он.

