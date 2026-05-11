Трамп едет в Китай, чтобы говорить с Си о России и Иране
- 11.05.2026, 10:31
Названа дата визита.
Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Китай обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином экономическую и военную поддержку, которую Пекин оказывает Москве.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц в Вашингтоне, анонсирующих предстоящий государственный визит президента США в Китай.
Среди тем для обсуждения — ситуация вокруг Ирана, Тайваня, России, искусственного интеллекта, ядерного оружия, а также вопрос о продлении соглашения по критически важным полезным ископаемым.
Ожидается, что США и Китай договорятся о создании форумов для содействия взаимной торговле и инвестициям, а Китай, как ожидается, объявит о закупках, связанных с самолетами Boeing, американским сельским хозяйством и энергетикой.
На собрании могут быть официально объявлены планы создания Торговой палаты и Инвестиционного совета, но, по словам одного из чиновников, эти механизмы, возможно, потребуют дальнейшей доработки, прежде чем их можно будет реализовать.
Лидеры двух стран также обсудят продление перемирия в торговой войне, которое позволяет поставлять редкоземельные минералы из Китая в США — но судьба этого вопроса пока не ясна.
Среди других острых вопросов — Тайвань, ядерное оружие, Иран и искусственный интеллект.
Кроме того, в администрации Трампа напомнили о давлении, которое США оказывают на Китай в связи с его отношениями с Россией.
«Президент неоднократно обсуждал с генеральным секретарем Си Цзиньпином вопросы Ирана и России, включая доходы, которые Китай предоставляет обеим этим странам, а также товары, комплектующие и детали двойного назначения, не говоря уже о потенциале экспорта оружия», — сказал один из американских чиновников.
«Я ожидаю, что этот разговор продолжится», — добавил он.