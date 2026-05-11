Еще один провал Лукашенко 3 11.05.2026, 7:43

В Беларуси умирает в два раза больше человек, чем рождается. В прошлом году, по данным Белстата, родилось 54,3 тыс. новых белорусов, а умерло 116,5 тыс, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Естественная убыль населения стремительно ускоряется последние годы: сейчас 62,3 тыс. смертей в год не компенсировано новыми рождениями, тогда как в самом благополучном 2015 году показатель составлял всего 998 смертей.

2018 год стал в истории современной Беларуси знаковым: если до сих пор в стране оставалось одно место, где население естественным образом преумножалось – город Минск, то с указанного года даже в столице смерти численно превзошли рождения.

Сегодня в столице умирает на 9,3 тыс. человек больше, чем рождается.

Где хуже всего?

На каждую тысячу населения Беларуси в год убывает по 6,8 человек. Самая критическая ситуация в Витебской области – здесь убыль доходит до 10 человек. Наиболее демографически благополучной является Брестская область – минус 5,9 человек.

Однако разница заметнее всего в разрезе городов и деревень: в городской местности на каждую тысячу жителей естественная убыль составляет 5 человек, а в сельской – 13,6.

Город Минск, к слову, благополучнее малых городов – здесь убыль составляет всего 4,7.

Сколько нас осталось?

Итоговая численность населения страны зависит не только от смертей и рождений, но и от миграции. Белстат, с учетом зарегистрированной миграции, показывает цифру в 9 миллионов 56 тысяч человек в Беларуси на начало 2026 года. Это означает минус 400 тысяч за десять лет. Однако с учетом незарегистрированных уехавших, жителей в Беларуси, в реальности, вероятно, осталось еще меньше.

