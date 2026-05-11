Британский десант высадился на острове Тристан-да-Кунья 1 11.05.2026, 8:30

Фото: Министерство обороны Великобритании

Медики пришли на помощь человеку с подозрением на хантвирус.

Военные медики британской армии десантировались на парашютах на удаленный остров Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане, чтобы оказать помощь гражданину Великобритании с подозрением на хантавирус, пишет BBC.

Мужчина покинул круизное судно MV Hondius, на борту которого в середине апреля произошла вспышка вируса. Он вернулся на Тристан-да-Кунью, где этот человек живет.

Этот архипелаг в южной части Атлантического океана — самая удаленная британская заморская территория. Наряду с островом Пасхи, он также является самой отдаленной от материков территорией мира с постоянным населением.

На Тристан-да-Кунье проживает 221 гражданин Великобритании. Аэродрома там нет, поэтому добраться на него можно только по морю.

Но в данном случае этот вариант не подходил, поскольку у заболевшего заканчивались запасы кислорода, рассказал BBC координатор операции Эд Картрайт, командующий 16‑й десантно-штурмовой бригадой.

Что известно о заболевшем

Первые симптомы у него появились через две недели после высадки с судна. Сообщается, что состояние мужчины остается стабильным, он самоизолируется.

ВОЗ подтвердила шесть случаев заражения хантавирусом, а также еще два предполагаемых случая — включая британца на Тристан-да-Кунье. Двое британцев с подтверждённым диагнозом проходят лечение в Нидерландах и Южной Африке.

Круизный лайнер MV Hondius 1 апреля отправился в круиз из Аргентины к Антарктиде. В результате вспыхнувшего на борту заболевания скончались три человека — пожилая пара супругов из Нидерландов и гражданка Германии.

В субботу с британского самолета RAF A400M на остров также сбросили кислород, поскольку его запасы там находились на «критически низком уровне», сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Хантавирус — это группа вирусов, переносчиками которых являются грызуны. Большинство разновидностей не передаются от человека к человеку, однако это возможно в случае появления андского штамма, который был выявлен у нескольких пассажиров нидерландского круизного судна.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), британец, проживающий на Тристан-да-Кунье, покинул судно 14 апреля.

28 апреля у него появилась диарея, а через два дня — температура. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

На архипелаг Тристан-да-Кунья были десантированы шесть военнослужащих-десантников и двое медиков из 16‑й десантно-штурмовой бригады.

Военно-транспортный самолет RAF A400M при поддержке самолета-заправщика RAF Voyager вылетел с базы Брайз-Нортон в Оксфордшире на остров Вознесения в южной Атлантике, а затем направился к Тристан-да-Кунье.

Двое десантников прыгнули вместе с врачом интенсивной терапии и медсестрой реанимации, которые будут помогать местной системе здравоохранения — обычно на острове работают только два медика.

По словам Эда Картрайта, десантникам пришлось выполнять «крайне сложный технический прыжок» из-за сильного ветра и небольших размеров острова. Как сообщили в Минобороны, средняя скорость ветра на острове часто превышает 40 км/ч.

Бригадир Картрайт рассказал, что десантирование происходило с высоты около 5 км над южной Атлантикой, после чего парашютисты развернулись по ветру, пролетели назад над островом и совершили посадку на его окраине.

«Ошибка в такой ситуации означала бы, что вы окажетесь в Атлантическом океане», — добавил он.

Первый подобный случай

По данным Минобороны Британии, это первый случай, когда британские военные десантировали медицинский персонал для оказания гуманитарной помощи.

Посадка произошла на поле для гольфа, говорится на сайте местных властей. Власти также сообщили, что для местной больницы было доставлено 3,3 тонны медицинских принадлежностей.

Картрайт отметил, что операция была направлена не только на помощь мужчине с подозрением на хантавирус, но и на поддержку остальных жителей острова, особенно тех, кто мог контактировать с ним.

Министр по делам вооруженных сил Эл Карнс отметил, что операция проходила в «крайне сложных условиях». «Я хочу выразить огромную признательность нашим военнослужащим за то, что они выполнили задачу с максимальным профессионализмом и выдержкой в трудных условиях», — добавил он.

Бригадир Картрайт сообщил, что десантников позже эвакуируют с острова на корабле. По его словам, этот процесс тщательно планируется «с учетом медицинской ситуации».

