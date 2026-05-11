11 мая 2026, понедельник, 8:59
Самолеты США все чаще появляются у берегов Кубы

  • 11.05.2026, 8:12
Самолеты США все чаще появляются у берегов Кубы

Резкие заявления Вашингтона относительно Гаваны заметно усилились.

У побережья Кубы резко возросло количество разведывательных полетов американских военных, сообщает CNN со ссылкой на данные из открытых источников.

Согласно данным FlightRadar24, с 4 февраля ВМС и ВВС США совершили как минимум 25 таких полетов, используя самолеты и беспилотники, большинство из которых проходило рядом с двумя крупнейшими городами страны — Гаваной и Сантьяго-де-Куба.

Журналисты отмечают, что полеты осуществляли морские патрульные самолеты, предназначенные для наблюдения и разведки, а также самолеты, специализирующиеся на сборе радиоэлектронной разведки. Кроме того, американские военные задействовали высокоскоростные разведывательные дроны.

Резкие заявления президента США Дональда Трампа относительно Кубы заметно усилились за несколько недель до начала эскалации, а впоследствии американский лидер распорядился ввести нефтяную блокаду острова.

