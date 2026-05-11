В Беларусь возвращается тепло
- 11.05.2026, 7:59
Сегодня будет до до +24°C.
По данным Белгидромета, 11 мая в Беларуси ожидается переменная облачность. В целом день пройдёт без существенных осадков, однако во второй половине дня на юго-западе страны возможны кратковременные дожди, местами не исключены грозы.
Утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет менять направление, ожидается слабый или умеренный, а на западе днём возможны порывы.
Температура воздуха днём составит от +13°C на севере до +24°C на юго-западе страны.
Прогноз по регионам:
— Минск: +15…+17°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, 2–7 м/с.
— Брест: +21…+23°C, переменная облачность, преимущественно без дождя. Ветер юго-восточный, 5–8 м/с.
— Витебск: +15…+17°C, облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер неустойчивый, 2–7 м/с.
— Гомель: +18…+20°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, 2–7 м/с.
— Гродно: +18…+20°C, переменная облачность, преимущественно сухо. Ветер юго-восточный, 5–8 м/с.
— Могилёв: +16…+18°C, облачно с прояснениями, вероятность дождя минимальна. Ветер неустойчивый, 2–7 м/с.