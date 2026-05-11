Министр обороны Латвии подал в отставку из-за инцидента с дронами 11.05.2026, 5:48

Андрис Спрудс

Андрис Спрудс заявил, что хочет защитить армию от политики.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке с должности после инцидентов с заблудившимися дронами, а также раскритиковал премьер-министра страны за «политические игры» и допустил, что его политическая сила пересмотрит участие в коалиции, сообщает LSM.

Вечером 10 мая Андрис Спрудс объявил, что уходит с поста министра обороны Латвии.

«Я решил подать в отставку с поста министра обороны – чтобы защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию», – заявил Спрудс.

Он подчеркнул, что его отставка не является признанием того, что он недостаточно сделал на этом посту.

«Наоборот – оборонные возможности Латвии сейчас на высоком уровне. Осталось ли еще много работы? Конечно, но латвийская армия, вместе с союзниками, готова защищать страну», – сказал Спрудс.

Министр подчеркнул, что в последнее время в оборонной сфере было сделано очень много и будет продолжена работа по совершенствованию защиты воздушного пространства страны и обеспечения безопасности людей.

За короткое время до его пресс-конференции премьер-министр Эвика Силиня опубликовала заявление в X о том, что Спрудс «утратил ее доверие» и она будет требовать его отставки, а в качестве преемника предложила полковника Райвиса Мелниса.

Андрис Спрудс выразил возмущение ее заявлением и обвинил ее в нечестной игре.

«Зная, что я принял решение об отставке, она поспешила сыграть в эти игры и за считанные минуты до этого объявления опубликовала этот твит, также ложно утверждая, что проинформировала меня или коллег о таком решении», – заявил он, добавив, что в последние недели против его партии, «Прогрессивных», ведется «целенаправленная, системная, масштабная кампания», поскольку партия «не вписывается в старые форматы».

«Латвийская армия – сильная. Вооруженные силы Латвии – профессиональные. Латвийский оборонпром работает. И никакая политическая сила не имеет права подрывать доверие к обороноспособности страны в интересах своей кампании», – заявил Спрудс.

Он также сказал, что на следующей неделе руководство его партии и парламентская фракция обсудят, останутся ли «Прогрессивные» в правительстве.

Партия является младшим партнером в коалиции с «Новым единством» и «Союзом зеленых и крестьян», у них – три министерских портфеля.

Андрис Спрудс оказался под новой волной критики после 7 мая, когда «заблудившиеся беспилотники» впервые нанесли ущерб на территории Латвии – оба взорвались на территории нефтебазы. Пока не подтверждено, были ли это украинские аппараты. Министр заявил, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку, если так решит Сейм.

Из-за инцидента Латвия вызвала в МИД российского дипломата и вручила ему ноту протеста.

