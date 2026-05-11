США превращают бомбардировщик 1950-х в оружие будущего 11.05.2026, 3:27

Легендарный B-52 подвергнут радикальной модернизации.

Военно-воздушные силы США завершили ключевой этап проектирования модернизированного стратегического бомбардировщика B-52J — самой современной версии легендарного B-52, который впервые поднялся в воздух еще в 1950-х годах, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Новая модификация предусматривает установку современных двигателей Rolls-Royce F130 вместо устаревших агрегатов 1960-х годов, цифровую кабину пилотов, обновленные радары и интеграцию современных вооружений, включая гиперзвуковые ракеты.

Благодаря этим изменениям самолет сможет оставаться в строю до 2050-х годов.

Сейчас программа переходит к стадии физической модернизации: первые два самолета уже отправлены на доработку, после чего пройдут испытания в США. Основная цель обновления — повысить надежность, дальность полета и снизить зависимость от дозаправщиков, которые становятся уязвимыми в современных конфликтах.

B-52J будет действовать в связке с новым стелс-бомбардировщиком B-21 Raider: первый обеспечит скрытное проникновение, второй — массированные удары с дальних дистанций.

Стоимость программы модернизации оценивается в десятки миллиардов долларов, но Пентагон считает ее более выгодной, чем создание нового самолета.

Несмотря на возраст конструкции, B-52 остается ключевым элементом американской стратегии дальних ударов и после обновления может сохранить эту роль еще несколько десятилетий

