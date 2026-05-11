Atlantic Council: Путин все больше втягивает Беларусь в войну против Украины 11.05.2026, 2:16

Это не только вопрос безопасности Украины но и всей Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «необычной активности» на северной границе страны с Беларусью. Поводом стали сообщения о расширении белорусской военной инфраструктуры у украинской границы, что усилило опасения о возможном открытии нового фронта против Украины, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на отсутствие признаков крупного сосредоточения войск, Киев считает происходящее серьезной угрозой. Украина обвиняет Россию в использовании белорусской инфраструктуры для координации ударов беспилотников по украинской территории. По данным украинских властей, подобные объекты нередко размещаются рядом с гражданской инфраструктурой, что усложняет их обнаружение.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Москва «все глубже втягивает Беларусь в войну против Украины», превращая страну в плацдарм для давления не только на Киев, но и на Европу.

Речь идет не только о военной инфраструктуре. Белорусская оборонная промышленность уже активно участвует в обслуживании российских военных потребностей — от поставок комплектующих до модернизации вооружений и совместных производственных проектов. Это усиливает зависимость Минска от Москвы и углубляет военную интеграцию двух стран.

Внутри Беларуси не поддерживает идею вступления в войну, и Лукашенко опасается дестабилизации режима. Однако для Европы угрозу представляет именно постепенное втягивание Беларуси в российскую военную стратегию. В НАТО и ЕС уже обсуждают усиление мониторинга белорусской территории, расширение обмена разведданными и укрепление систем ПВО на восточном фланге.

