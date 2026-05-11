В Беларуси поднимут тарифы на некоторые услуги ЖКХ 2 11.05.2026, 9:12

Со следующего месяца.

В Беларуси с 1 июня 2026 года поднимут тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Среди прочего — на электричество для отопления жилья. «Зеркало» рассказывает, по каким тарифам белорусы будут платить за эту услугу.

С 1 июня поднимут тариф на электроэнергию, который некоторые потребители называют «три копейки». Он требует установки специального дополнительного счетчика. Этот тариф вырастет со следующего месяца на 7,3% — до 0,0487 рубля за 1 кВт·ч.

Сравнение стоимости (за 1000 кВт·ч):

В мае: 45,4 рубля;

В июне: 48,7 рубля.

Напомним, в конце января этого года был подписан указ, по которому повышение тарифов на ЖКУ в 2026 году запланировано в два этапа:

С 1 января подорожали практически все услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения (рост составил около 19,37 рубля).

С 1 июня планово поднимаются тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения — рост в среднем составит 3,13 рубля.

Таким образом, общий рост платежей за ЖКУ в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен превысить 0,5 базовой величины за год.

