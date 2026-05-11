Под Могилевом заметили смерч

Под Могилевом заметили смерч1
- 11.05.2026, 9:48
Специалисты начали обсуждать природу явления.
В агрогородке Кадино Могилёвского района 7 мая зафиксировали первый в этом сезоне смерч. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Метеовайб», опубликовав видео природного явления, снятое местной жительницей и размещённое в TikTok.
На кадрах видно крупный тёмно-серый вихрь, который вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи делились впечатлениями и интересовались, не пострадали ли жилые дома.
@inna_lnna88 #смерч #могилев #беларусь ♬ оригинальный звук - natalija 🇩🇪🇰🇿
После публикации специалисты начали обсуждать природу явления — мог ли это быть мезоциклональный смерч или так называемый ландспаут.
Мезоциклональный смерч формируется внутри мощной грозовой системы с вращающимся восходящим потоком воздуха. Обычно такие вихри возникают в суперъячейковых грозах и считаются наиболее опасным типом торнадо.
Ландспаут образуется иначе: вращение возникает у поверхности земли, а затем подхватывается восходящими потоками и вытягивается вверх формирующимся облаком. Как правило, такие смерчи слабее и существуют меньше по времени, однако всё равно способны повредить крыши, деревья, линии электропередачи и лёгкие конструкции.
По опубликованному видео определить точный тип смерча сложно. Для окончательных выводов необходим анализ метеонаблюдений, радиолокационных данных, дополнительных фото- и видеоматериалов, а также возможных последствий на местности. При этом специалисты не исключают, что смерч мог иметь мезоциклональное происхождение.