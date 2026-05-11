«Барселона» стала чемпионом Испании, обыграв «Реал»
- 11.05.2026, 9:24
Клуб из столицы Каталонии выиграл титул в 29-й раз.
Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты хозяев.
Первый мяч в матче забил нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд на девятой минуте, а форвард Ферран Торрес удвоил преимущество сине-гранатовых на 18-й минуте, установив окончательный счёт — 2:0.
После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура. «Барселона» выиграла чемпионат Испании в 29-й раз.