Названы «мужские» и «женские» профессии в Беларуси 16.05.2026, 15:46

Стереотипы продолжают заметно влиять на распределение ролей.

Научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Беларуси Алеся Соловей в эфире Беларусь 1 рассказала, какие сферы деятельности чаще выбирают мужчины и женщины.

По ее словам, женщины в Беларуси преимущественно работают в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Мужчины, в свою очередь, чаще заняты в технических специальностях, бизнесе, IT и ряде других направлений. В сельском хозяйстве традиционно «мужские» профессии по-прежнему в основном остаются за мужчинами.

Социолог отметила, что вопрос распределения профессий неоднозначен. Если работа требует значительных физических усилий, далеко не каждая женщина готова взять на себя такую нагрузку. Однако, если женщина стремится реализовать себя в определенной профессии, ограничивать ее выбор не следует.

Также специалист подчеркнула, что гендерные стереотипы продолжают заметно влиять на распределение ролей в белорусском обществе. Многие по-прежнему придерживаются традиционной модели, согласно которой женщина считается хранительницей домашнего очага и чаще берет на себя обязанности, связанные с декретным отпуском, а мужчина воспринимается как глава семьи.

При этом общественные взгляды постепенно меняются. Более половины участников соцопроса считают главой семьи мужчину, однако около 40% респондентов уверены, что эту роль супруги должны разделять поровну. Это, по словам экспертов, свидетельствует о постепенной трансформации общественного сознания и изменении представлений о семейных ролях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com