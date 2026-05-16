Mercedes заявил о готовности выпускать военную продукцию 1 16.05.2026, 16:37

Вслед за Volkswagen .

Один из крупнейших немецких автоконцернов Mercedes-Benz, выпускающий автомобили премиум-класса, может в перспективе подключиться к оборонному производству. Об этом заявил гендиректор компании Ола Келлениус в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, в условиях более нестабильной мировой обстановки Европе необходимо укреплять свой оборонный потенциал, и Mercedes-Benz готов рассмотреть участие в подобных проектах, если сможет внести в них полезный вклад.

При этом Келлениус отметил, что оборонное направление, даже в случае его развития, останется для компании второстепенным и будет занимать лишь небольшую долю бизнеса по сравнению с выпуском легковых и коммерческих автомобилей. Он также допустил, что это может стать растущей нишей, способной принести дополнительный доход.

Отмечается, что Mercedes-Benz уже с 2021 года выпускает тяжёлые грузовики, которые могут использоваться в военных целях, а также предлагает военные модификации внедорожников G-Class для разных стран.

Параллельно другие автопроизводители также рассматривают участие в оборонных проектах. Так, глава Volkswagen Оливер Блюм ранее заявлял о готовности компании производить военную технику для нужд немецкой армии в рамках общеевропейских программ перевооружения. Кроме того, Volkswagen ведёт переговоры с израильской оборонной компанией Rafael Advanced Defense Systems о возможном сотрудничестве, включая переоборудование части мощностей завода в Оснабрюке для выпуска компонентов системы ПРО «Железный купол» к 2027 году.

На фоне этих заявлений западные автоконцерны сталкиваются с экономическими трудностями. В 2025 году прибыль Mercedes-Benz заметно снизилась — примерно на 1,2 млрд долларов, что связано, в том числе, с ростом таможенных пошлин в США и усилением конкуренции со стороны китайских производителей.

