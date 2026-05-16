Президент Латвии предложил оппозиционному депутату возглавить правительство 1 16.05.2026, 17:04

«Объединенный список» имеет 15 из 100 мест в парламенте.

Депутат Сейма Латвии от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса будет назначен на пост премьер-министра по решению президента Латвии Эдгара Рикевича. Об этом сообщает LSM.

«Это будет непростой путь, довольно сложный, потому что политическая риторика накалена до предела», — сказал президент республики.

«Объединенный список» имеет 15 из 100 мест в парламенте, вместе с тем это крупнейшая оппозиционная партия, представленная в Сейме.

Портал LSM пишет, что Кулбергс прибыл в Рижский замок — президентскую резиденцию — еще до начала официальных переговоров с представителями партий о назначении нового премьер-министра.

Латвийский премьер Эвика Силиня вместе с правительством подала в отставку накануне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com