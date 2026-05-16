Президент Латвии предложил оппозиционному депутату возглавить правительство

Президент Латвии предложил оппозиционному депутату возглавить правительство1
- 16.05.2026, 17:04
Депутат Сейма Латвии от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса будет назначен на пост премьер-министра по решению президента Латвии Эдгара Рикевича. Об этом сообщает LSM.
«Это будет непростой путь, довольно сложный, потому что политическая риторика накалена до предела», — сказал президент республики.
«Объединенный список» имеет 15 из 100 мест в парламенте, вместе с тем это крупнейшая оппозиционная партия, представленная в Сейме.
Портал LSM пишет, что Кулбергс прибыл в Рижский замок — президентскую резиденцию — еще до начала официальных переговоров с представителями партий о назначении нового премьер-министра.
Латвийский премьер Эвика Силиня вместе с правительством подала в отставку накануне.