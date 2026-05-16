Ученых поразил неожиданный поворот в генеалогическом древе человека 1 16.05.2026, 16:45

Найдены следы скрещивания Homo erectus и денисовцев.

Международная группа ученых обнаружила новые свидетельства того, что древние виды людей в прошлом активно смешивались друг с другом. Исследователи нашли в зубах Homo erectus генетический вариант, ранее известный только у денисовцев. Работа опубликована в журнале Nature.

Долгое время эволюцию человека представляли как прямую линию: один вид постепенно сменял другой. Однако современные данные показывают, что история была гораздо сложнее. На Земле одновременно жили несколько человеческих видов, которые не только сосуществовали, но и скрещивались между собой.

Ученые изучили шесть зубов Homo erectus возрастом около 400 тысяч лет, найденных на трех археологических стоянках в Китае. Из-за возраста выделить из них ДНК уже невозможно, однако эмаль зубов сохраняет белки, связанные с наследственной информацией.

Исследователи проанализировали белки зубной эмали и обнаружили два необычных варианта белка амелобластина, участвующего в формировании эмали. Один из них ранее никогда не встречался у других древних людей и, вероятно, был характерен именно для восточноазиатских популяций Homo erectus.

Второй вариант оказался знаком ученым: раньше его находили у денисовцев — загадочной группы древних людей, известных лишь по нескольким костям и зубам. Это может означать, что популяции Homo erectus и денисовцев когда-то контактировали и обменивались генами.

Денисовцы остаются одной из главных загадок палеоантропологии. Ученые до сих пор не знают, были ли они единым видом или представляли собой несколько близких групп. Также неизвестно, насколько широко они расселились по Азии и когда исчезли.

Авторы работы предполагают, что найденный генетический вариант мог сначала появиться у популяций Homo erectus, а затем перейти к денисовцам. Позже часть таких генетических особенностей, вероятно, попала и к современным людям.

По словам исследователей, результаты подтверждают, что эволюция человека была не линейным процессом, а сложной сетью взаимодействий между разными группами древних людей, которые тысячелетиями сосуществовали и обменивались генами.

