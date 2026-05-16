16 мая 2026, суббота, 18:03
Сразу три попадания: ВСУ атаковали корабль РФ в порту Бердянска

  • 16.05.2026, 17:24
  • 2,292
Что известно.

Силы беспилотных систем нанесли удар по российскому сухогрузу с боеприпасами в порту временно оккупированного Бердянска. Об этом в эфире «24 Канала» сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, в судно было зафиксировано как минимум три попадания. Он отметил, что российские военные пытались сбивать цели с земли, используя стрелковое оружие, однако безуспешно. В результате над портом поднялся густой дым, свидетельствующий о взрывах и возгорании.

Андрющенко подчеркнул, что 14 мая в бердянском порту было поражено пришвартованное судно с военным грузом. По предварительной информации, оно могло прибыть из Ейска, где расположен полигон для подготовки подразделений ПВО и откуда регулярно отправляются суда с военными грузами.

Он также заявил, что речь идёт о значимом эпизоде военной логистики, поскольку подобные поражения судов в портах происходят редко — чаще фиксируются атаки на железнодорожные составы.

По его словам, после инцидента в Бердянске наблюдается информационная закрытость: оккупационные источники распространяют противоречивые версии произошедшего, а неудобные сообщения удаляются из местных чатов.

Андрющенко добавил, что российская сторона, по его оценке, не оказала эффективного противодействия дронам. Он считает, что украинские беспилотники действовали свободно и точно, а сам удар оказался менее ожидаемым для противника.

