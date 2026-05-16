Семь новых Audi изменят линейку бренда
- 16.05.2026, 17:53
Одной из главных новинок станет возвращение компактного A2.
Audi готовит масштабное обновление модельного ряда в 2026 году — компания представит сразу семь новых автомобилей, включая электрокары, спортивные модели и крупные внедорожники, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Одной из главных новинок станет возвращение компактного A2. Теперь это полностью электрический хэтчбек семейства e-tron, ориентированный в первую очередь на Европу. Модель сохранит акцент на экономичности и получит батареи средней и увеличенной емкости.
В Китае дебютирует AUDI E7X — крупный электрический SUV, созданный в сотрудничестве с SAIC. Он получит 900-вольтовую архитектуру, мощность до 670 л.с. и запас хода до 750 км по местному циклу.
В спортивной линейке появятся новые RS5 и RS6. RS5 получит гибридную установку мощностью более 600 л.с. и выйдет в кузовах седан и универсал. RS6 сохранит V8 с гибридной поддержкой и может превысить 700 л.с.
Обновления затронут и кроссоверы. Q4 e-tron получит улучшенную батарею и более быструю зарядку, а Q7 ожидает полноценная смена поколения.
Над линейкой будет стоять новый флагманский SUV Q9 — самый крупный и роскошный внедорожник Audi с возможными V6 и V8 двигателями.
Компания также готовит будущий спортивный электрокар и возможного преемника A8, подтверждая курс на масштабное расширение модельной гаммы.