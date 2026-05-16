Белорус вложил в старую деревенскую хату $31 тысячу

  16.05.2026, 18:23
На преображение ушло десять лет.

На преображение обычной деревенской хаты Денис потратил целых десять лет. За это время она превратилась в комфортный дом с отоплением, водой, обновленной планировкой и современным фасадом. Вот как это получилось (и сколько стоило) — вот рассказ Дениса сайту onliner.by.

— Наша история началась в 2015 году в деревне Тесновая, которая находится в 60 км от МКАД, в Столбцовском районе. На тот момент затевать грандиозную стройку на даче мы не собирались: максимум заменить забор, отремонтировать печи и покрасить дом. Вскоре планы кардинально изменились: на протяжении следующих десяти лет все выходные и отпуска мы проводили на участке.

Сперва я заменил старый деревянный забор на металлический и заодно огородил участок со всех сторон — от бродячих собак, соседских коз и кур.

Работы начал со снятия плодородного слоя около 30 см, затем сделал песчаную подушку около 15 см, которую пролил водой и утрамбовал. Далее выставил опалубку, связал металлокаркас из арматуры, выставил столбы и приступил к заливке. Залить помог дядя, справились за два дня. Через неделю приступил к сварочным работам, хотя до этого никогда таким не занимался. Благодаря методу проб и ошибок швы получились крепкими, а вот красивыми они стали получаться намного позже. На все материалы вместе с доставкой из Минска ушло около 1450 долларов в эквиваленте, а два МАЗа песка достались за символические 600 000 неденоминированных рублей (сейчас это всего лишь 60) — все благодаря заслугам бабушки перед колхозом, где она долго работала. Бабушка повлияла и на высоту забора: главный критерий — чтобы улица была видна, когда сидишь у окна.

Дальше стало понятно, что и внутри без серьезной реконструкции не обойтись. Вместо ремонта четырех печей решили полностью их демонтировать и перевести дом на газовое отопление. А на месте русской печи захотели сделать санузел. Для этого предстояло завести в здание воду и вывести канализацию.

После изучения норм и правил по устройству септика выбрали место и в 2016 году приступили к воплощению задуманного. Для земляных работ наняли трактор, который обошелся нам в 120 долларов по курсу. За эти деньги он прокопал траншею длиной 25 метров и глубиной 1,3 метра и сделал яму глубиной около четырех метров размером три на два метра для устройства септика. Первый колодец я сделал полностью герметичным. Кольца укладывал на раствор, дно залил и произвел гидроизоляцию всей конструкции. Шесть бетонных колец с крышками и доставкой обошлись в 450 долларов в эквиваленте. Водитель манипулятора их и смонтировал в проектное положение. Обратную засыпку выполняли вручную после прокладки труб — на помощь пришли тесть и дядя.

Далее взялись за демонтаж печей и перегородок в доме. Нас не устраивала планировка: из четырех спальных комнат две были проходными. Новые перегородки возводил из гипсокартона и металлического каркаса, внутри укладывал минеральную вату для шумоизоляции. Обошелся материал для перегородок в 800 долларов по курсу.

После смонтировал газовый котел и радиаторы. Материал обошелся в 1500 долларов в эквиваленте, а работа — еще в 400 долларов. Проект и подвод газовой трубы стоили 1600 долларов. С учетом нового оборудования и перепланировки помещений пришлось поменять всю проводку. Заменил вводной кабель, вместо счетчика с пробковыми автоматами поставил современные автоматические выключатели, что позволило разбить электроснабжение на группы потребителей. Разводку проводов выполнял по чердаку в металлорукаве. На все электроснабжение ушло 600 долларов по курсу. Так в доме появились первые удобства — котел и унитаз.

Следующий 2017-й год начался с разочарования — в здании нашли конструктивные ошибки. Между фундаментом и срубом не была проложена гидроизоляция, что привело к частичному гниению нижнего венца. Вместо гнилого бруса поставил блоки, уложенные на слой раствора и рулонную гидроизоляцию, а щель в 1 см между блоком и срубом заполнил монтажной пеной.

Для замены окон понадобилось изготовить обсадные коробки, которые защитили бы их от деформации при усадке и сезонном расширении сруба. В торце проема бензопилой выпиливал паз, в который через джут вставлял закладной брусок. К последнему крепил доску, и таким образом получалось скользящее крепление. По высоте обсадная коробка ниже проема примерно на 5 см — этот зазор заделывал утеплителем. Все материалы обошлись в 2100 долларов в эквиваленте.

2018 год начал с разборки веранды — вместо нее решили сделать большую террасу.

Также я доделал уборную: уложил плитку, поставил душевую кабину, умывальник с тумбой и стиральную машину. Потратил на это все 1100 долларов по курсу.

Затем занялся ремонтом первой комнаты. Он стоил мне около 900 долларов в эквиваленте. Стены и потолок снова обшивал гипсокартоном, на старый деревянный пол укладывал плиты ОСБ и линолеум.

В 2019-м планировал сделать новую крышу. Заказал пиломатериал за 800 долларов по курсу, обработал его и сложил для сушки. Металлочерепица и планки обошлись в 4500 долларов. Для кровли нанял бригаду за 1800 долларов: ребята молодцы, работали слаженно и без эксцессов.

Параллельно начал благоустройство участка — появились качели и лавка, сделанные своими руками.

Новый год встречал с завершенным ремонтом во второй комнате. Потратил на него около 700 долларов в эквиваленте. Решил поэкспериментировать — обшил две стены ламинатом. Результат настолько понравился, что тем же материалом обшил и потолок. Смотрится необычно, а по факту все довольно просто: тот же металлический каркас, как под гипсокартон, только с меньшим шагом профилей. Для крепления использовал кляймеры, как для вагонки. Единственное, что пришлось доработать, — места их установки: подправлял стамеской и сверлом, чтобы ламинат нормально защелкивался.

Сезон 2020 года посвятил фасадным работам. Чтобы повысить энергоэффективность дома, решил утеплить его минеральными плитами толщиной 50 мм, закрыл их мембраной, затем собрал металлический каркас и обшил сайдингом. После этого бюджет на ремонт увеличился еще на 4000 долларов по курсу.

Со стороны сада хотел сделать пристройку к дому — мастерскую. Под нее сразу залил фундамент, а к строительству вернулся уже в следующем году. Параллельно переключился на внутренние работы: не хотелось отступать от традиции, поэтому к Новому году планировал закончить третью комнату. Но в итоге так вошел в кураж, что успел сделать ремонт сразу в двух.

Отделка в этих комнатах в целом повторяла предыдущие, менялось только расположение материалов: в одной ламинат ушел на пол, в другой оказался уже на потолке. В гостиной я сделал двухуровневый потолок из ГКЛ и выделил акцентную стену декоративным камнем. Параллельно закрыл вопрос с дверьми: входную и семь межкомнатных устанавливал сам, поэтому пришлось разбираться со сборкой коробок, врезкой петель и замков.

В 2021 году вернулся к идее мастерской. Собрал каркас без утепления, снаружи обшил сайдингом, изнутри — плитами ОСБ. Дверь нашел на барахолке за 100 долларов, поставил окно ПВХ, которое раньше стояло на кухне в квартире.

Далее стройка приостановилась на год, а вернулся я к ней уже в 2023-м. Начал с благоустройства: выложил дорожки и площадку перед домом тротуарной плиткой (все вместе — около 900 долларов по курсу). Помогал в этом тесть. Затем подшил террасу и установил водостоки.

Параллельно решил давнюю проблему с напором воды: в часы пик котел не справлялся. В начале 2024 года поставил накопительную емкость на 300 литров с насосной станцией — с тех пор о перебоях мы забыли, запас воды есть всегда (обошлось примерно в 300).

После этого доделал наружные работы: залил отмостку, обшил цоколь сайдингом, сделал ограждение на террасе. Финальным штрихом стало оформление цоколя террасы: чтобы избежать трещин и отслоений, закрепил проволочную сетку и нанес цементный раствор, затем сформировал швы. Окрашивать не стал — оставил натуральный цвет раствора.

Реконструкция подошла к завершению в 2025 году — оставалось доделать внутреннюю отделку коридора и кухни. В коридоре стены покрыл декоративной штукатуркой почти за копейки: смешал гипсовую штукатурку и шпатлевку, нанес кельмой, а после покраски добавил выразительности перламутровой эмалью.

После этого вышел на финишную прямую — оставалось собрать модульную кухню и продумать зонирование. Решение оказалось простым: для визуального разделения кухни и столовой использовал все тот же ламинат, а зоны оклеил разными по стилю обоями. Финальным штрихом стал светильник из обрезков брусков от обсадных коробок.

Десять лет упорной работы превратили дачу без базовых удобств в комфортный дом, который по ощущениям уже ничем не отличается от городской квартиры. На весь проект ушло около 31 000 долларов в эквиваленте, при этом почти все работы я выполнял самостоятельно, что позволило существенно сэкономить.

