Москву атаковали дроны

Мэр Собянин насчитал 26 БПЛА.

Дроны Вооруженных сил Украины с 02:00 по Минску атакуют Москву.

Средства российской ПВО якобы отразили атаку шести беспилотников, летевших на на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин.

Таким образом, общее число летевших на Москву дронов, сбитых с начала суток, достигло 26.

На фоне отражения атаки работу приостанавливали три столичных аэропорта. Так, утром 16 мая Росавиация объявила об ограничениях для Домодедово, Жуковского и Внуково.

На момент подготовки публикации все три авиагавани возобновили работу, однако Внуково перешло на режим приема и отправки рейсов по согласованию с соответствующими органами.

