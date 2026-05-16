Москву атаковали дроны

Москву атаковали дроны1
- 16.05.2026, 17:36
Мэр Собянин насчитал 26 БПЛА.
Дроны Вооруженных сил Украины с 02:00 по Минску атакуют Москву.
Средства российской ПВО якобы отразили атаку шести беспилотников, летевших на на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Таким образом, общее число летевших на Москву дронов, сбитых с начала суток, достигло 26.
На фоне отражения атаки работу приостанавливали три столичных аэропорта. Так, утром 16 мая Росавиация объявила об ограничениях для Домодедово, Жуковского и Внуково.
На момент подготовки публикации все три авиагавани возобновили работу, однако Внуково перешло на режим приема и отправки рейсов по согласованию с соответствующими органами.