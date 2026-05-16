Москву атаковали дроны 1 16.05.2026, 17:36

1,172

Мэр Собянин насчитал 26 БПЛА.

Дроны Вооруженных сил Украины с 02:00 по Минску атакуют Москву.

Средства российской ПВО якобы отразили атаку шести беспилотников, летевших на на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин.

Таким образом, общее число летевших на Москву дронов, сбитых с начала суток, достигло 26.

На фоне отражения атаки работу приостанавливали три столичных аэропорта. Так, утром 16 мая Росавиация объявила об ограничениях для Домодедово, Жуковского и Внуково.

На момент подготовки публикации все три авиагавани возобновили работу, однако Внуково перешло на режим приема и отправки рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com