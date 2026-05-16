16 мая 2026, суббота, 14:40
Кремль залихорадило

  • Александр Коваленко, OBOZ.UA
  • 16.05.2026, 13:49
Самая защищенная «крепость» России пропускает удары.

Для проведения 9 мая парада российское командование стянуло в Москву средства противовоздушной обороны из других регионов – по сути оголив большую часть не только европейской части РФ, но и глубоко тыловой. И это на фоне того, что сама по себе столица страны-агрессора и Московская область еще со времен СССР считались самыми защищенными в вопросах ПВО зонами. Но по состоянию на 2026 год в этом уже есть большие сомнения.

В ночь на 4 мая буквально в 6 км от Кремля украинский дрон, подавленный российской системой РЭБ, влетел в многоэтажное здание. При этом он преодолел российскую эшелонированную ПВО, которая усиленно формировалась вокруг Москвы накануне парада – для чего в область и саму столицу стянули десятки единиц средств малого, среднего и большого радиуса действия.

По сути, тот единичный налет ярчайшим образом и продемонстрировал, что сформированные вокруг Москвы кольца противовоздушной обороны не гарантируют достаточного уровня безопасности от слова совсем.

В чем причина? В нехватке именно средств противодействия или их технологическая отсталость? Возможно и то, и другое вместе взятое. Но это известно исключительно высшему российскому военно-политическому руководству. Среднестатистическому же плебсу просто говорится, что «все под контролем».

Вялые кольца Москвы

Еще в 2023 году появилась информация о том, что ПВО вокруг столицы России усиливается дополнительными средствами. Их размещали не только на возводимых в области и окраинах Москвы башнях, но и непосредственно на крышах административных зданий.

Что примечательно, это были преимущественно комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С1». Он разрабатывался как современная и высокотехнологическая замена советского, морально и технически устаревшего ЗРПК 2С6 «Тунгуска», а по результату оказался значительно менее эффективным. Но давайте подробнее.

В 2015 году первые ЗРПК «Панцирь-C1» с пафосом и широкой рекламой были поставлены в Сирию для обеспечения прикрытия российской группировки на базе Хмеймим, где они опозорились по всем категориям.

В ходе первого же налета на базу дронов (дозвуковых малогабаритных целей, для борьбы с которыми и были созданы эти комплексы) «Панцирь-С1» уничтожил три дрона, использовав 13 зенитных управляемых ракет. То есть, даже не пушечные средства, а именно – дорогие ЗУР.

В свою очередь, зенитный ракетный комплекс «Тор-М2У» в тот день уничтожил четыре дрона, использовав пять ЗУР.

В открытых источниках имеется статистика, согласно которой с апреля по октябрь 2018 года ЗРК «Тор-М2У» уничтожил 80 дронов противника в Сирии для прикрытия базы Хмеймим, использовав 100 ЗУР. А вот «Панцирь-С1» сбил лишь 19% целей.

По опыту боевых действий в Сирии как раз и выяснилось, что этот комплекс куда менее эффективнее старой советской 2С6 «Тунгуски», а его автоматическая пушка 2А38М не справляется с высокоточным поражением даже низколетящих дозвуковых целей и в основном приходится полагаться на ракетное вооружение.

В свою очередь, наведение зенитных управляемых ракет у «Панцирь-С1» также имело свои недостатки. Например, в условиях многоэтажной застройки ракета с трудом захватывала цель и часто поражала именно верхние этажи зданий, что очень хорошо проявилось в 2022-2023 годах при отражении налетов украинских дронов – и проявляется до сих пор.

Именно по этой причине ЗРПК «Панцирь-С1» стали устанавливать на возвышенности – на башни и крыши зданий. А для Москвы даже приволокли «Панцирь-СА», специально спроектированный для несения службы в Арктике. Это позволяло не только компенсировать нехватку комплексов, но и благодаря размещению 18 направляющих ЗУР повышало вероятность перехвата цели.

В целом же для прикрытия Москвы и области были задействованы как старые советские средства, так и современные российские, создающие эшелонированную оборону малого, среднего и большого радиуса действия.

В состав защиты столицы РФ помимо уже упомянутых выше 2С6 «Тунгуска», ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор-М2» входили и комплексы ЗРК 9К33 «Оса», 9К35 «Стрела-10», ЗРК среднего радиуса действия «Бук-М1/2/3», а также ЗРК большого радиуса действия С-300/400.

Для обеспечения этого прикрытия пришлось оголить большую часть европейской части РФ и те регионы, где на 9 мая был отменен парад – и они остались без противовоздушной обороны в угоду безопасности Москвы.

И даже несмотря на настолько беспрецедентные меры безопасности и насыщенность отдельно взятой локации средствами ПВО, уверенности в безопасности у российского военно-политического руководства не было.

Грубо говоря, Россия даже в самом идеальном случае, используя все имеющиеся у нее в наличии средства ПВО, не способна обеспечить себе достаточно высокую защиту от ударов с воздуха. И осознание Кремля, а также страхи по этому поводу были ярко продемонстрированы именно накануне 9 мая.

Но как бы это странно ни звучало, систем противовоздушной обороны у РФ с каждым днем становится на самом деле не больше, а все меньше и меньше.

Снежный ком потерь

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли уничтоженными, поврежденными и затрофеенными более 1 370 средств ПВО – таких как зенитные установки, ЗРПК, ЗРК, РЛС, РЭБ и прочие системы.

В целом потери РОВ на сегодняшний день достигли уровня абсолютного невосполнения даже в случае наступления мира на следующие 10 лет! Все верно, даже спустя это время Россия не сможет восстановить тот потенциал, что был ею утерян за четыре с лишним года.

В настоящее же время РОВ ежемесячно теряют от 20 до 30 средств ПВО, преимущественно малого радиуса действия, за которыми украинские Силы беспилотных систем устроили масштабную охоту с практически ежедневной результативностью – как на временно оккупированных территориях, так и в российском приграничье.

Минимум одна российская система ПВО поражается в 1-2 дня.

При этом показатели производства новой продукции в России далеки от темпов потерь.

Например, ЗРПК «Панцирь-С1» производятся примерно 1-2, максимум 3 единицы готовой продукции в месяц – или от 12 до 24 в год. Аналогично, но более энергозатратно, ЗРК «Тор-М2» и ЗРК «Бук-М3».

То есть, в месяц Силы обороны Украины суммарно уничтожают годовой потенциал производства одного из типов российских средств ПВО.

Исходя из таких показателей и общей динамики до конца 2026 года у России останется средств ПВО, едва достаточных для прикрытия Москвы и ряда резиденций Владимира Путина – без абсолютной гарантии надежности такой защиты.

Шел пятый год войны.

Александр Коваленко, OBOZ.UA

