16 мая 2026, суббота, 14:40
Высший военный чиновник США отправляется в Польшу

  • 16.05.2026, 14:25
генерал Дэн Кейн

Чтобы обсудить решение о войсках.

На следующей неделе в Варшаву прибудет генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, чтобы обсудить решение об отказе от отправки американской бронетанковой бригады в Польшу.

Об этом сообщает RMF 24.

Визит генерала Кейна в Варшаву запланирован на среду и вызывает огромный интерес в Польше. Его приезд происходит в тот момент, когда военные отношения между Варшавой и Вашингтоном оказались в центре внимания после внезапного объявления США об отказе от отправки 4 тысяч военных в Польшу.

Командующий американскими сухопутными силами генерал Кристофер ЛаНеве подчеркнул, что, учитывая полученные им указания, отмена отправки бронетанковой бригады в Польшу «была наиболее разумным вариантом».

Эта информация вызвала многочисленные вопросы относительно будущего присутствия американских войск в Польше и безопасности всего региона Центрально-Восточной Европы.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш запланировал встречу с генералом Кейном, в ходе которой должны быть обсуждены дальнейшие шаги и возможности военного сотрудничества.

Днем ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула встретится с командующим войсками США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Косиняк-Камыш заверил, что он и Кукула находятся в постоянном контакте с генералом Гринкевичем.

Одновременно, с понедельника в Соединенных Штатах будут находиться заместители министра обороны – Цезарий Томчик и Павел Залевский. Их задачей будет проведение переговоров на международном уровне и представление польской позиции по этому вопросу.

Как следует из договоренностей, к этим мероприятиям присоединится также Министерство иностранных дел, которое будет предпринимать собственные дипломатические инициативы.

ЛаНеве заявил в Палате представителей, что не знает, была ли Польша проинформирована о приостановке запланированного переброса бронетанковой бригады. Он также не смог ответить на вопрос, существуют ли планы замены бригады в Польше.

Напомним, издание Politico сообщило, что чиновники Пентагона были удивлены этим решением.

Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя этот вопрос, заявил, что все под контролем. Туск также сказал, что получил заверения в том, что любые решения относительно присутствия американских войск не повлияют на безопасность Польши.

