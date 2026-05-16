Районные власти Беларуси начали закупку оружия для школьников 3 16.05.2026, 14:51

10-классников отправляют на обязательные «сборы».

Учебно-полевые сборы, которые сделали обязательными для всех 10-классников Беларуси, обойдутся бюджету в немалые суммы. Тендеры на закупку необходимого оборудования изучил «Флагшток».

Районные власти в Беларуси начали закупку товаров для проведения сборов. Среди них: пневматические винтовки, макет автомата, гранат и штык-ножа, противогазы, носилки и врачебные комплекты, палатки, кровати, компасы, лопаты.

Все это стоит совсем недешево. Стоимость одной винтовки, например, – почти 2,4 тысячи рублей, замечает издание.

Также из районных бюджетов будут покрываться затраты на питание учащихся во время сборов. Так, в Гомеле для школ Новобелицкого района закупают услуги для организации питания на сумму более 32 тысяч рублей. Учебно-полевые сборы здесь начнутся 26 мая.

Питание девушек, которые будут приходить на сборы из дома, предусмотрено в виде обеда за 3,54 рубля.

Ребят, которые будут на сборах круглосуточно, будут кормить 5 раз в день. Стоить это будет 12,19 рубля на одного школьника.

Учебно-полевые сборы для 10-классников начинаются в Беларуси с 25 мая. Проводится они будут на территории детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, воинских частей.

Отказаться от участия в сборах невозможно – без них ученик не будет аттестован за учебный год и не сможет перейти в 11 класс.

