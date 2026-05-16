«Путин погибнет от рук своих приспешников» 2 16.05.2026, 15:19

1,552

А потом его обвинят во всех «грехах».

Впервые за 20 лет на военном параде в Москве не было техники. Российский диктатор Владимир Путин настолько боялся ударов со стороны Украины, что сократил всю программу важнейшего для россиян праздника.

Как отметил 24 Каналу командир 429 отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес», Герой Украины Юрий Федоренко, это далеко не последнее унижение для главы Кремля. Впереди его ждет не менее печальная судьба.

В России падает уровень поддержки войны

«Путин погибнет от рук своих приспешников. А потом его обвинят во всех смертных грехах. Посмотрите на последние заявления Сергея Шойгу (секретарь Совбеза России – 24 Канал). Он четко сформулировал, кто виноват в трагедии, которая сейчас происходит и для российского народа», – подчеркнул Юрий Федоренко.

Ведь российский диктатор, начав войну в Украине, отправил на уничтожение своих граждан. К тому же он завел Россию в такой кризис, из которого придется выходить десятилетиями. Поэтому не надо забывать, что именно Путин является главным виновником всего, происходящего.

«Украинцы никогда не забудут ни одного российского министра, чиновника, командующего, которые поддерживали агрессию против нашего государства. Мы не забудем ни одного пропагандиста, которые уже «переодеваются», – подчеркнул военный.

Также не надо забывать давно известную фразу о том, что каждый народ заслуживает своего правителя. Если мы говорим даже о рядовых россиянах, то они тоже должны понимать, что несут ответственность за все, что произошло. Население России – 140 миллионов, а группа людей, которая держит всю власть – несколько тысяч.

Из-за молчаливого и фактического согласия российского народа происходит агрессия против Украины. В этом контексте можем вспомнить удары Украины по военным объектам в разных регионах России. Именно там стремительно снизилась поддержка Путина. Это подтверждают международные аналитики.

Рейтинг поддержки войны против Украины также снизился, но не в Москве. Там он до сих пор очень высокий. Причина проста – там меньше всего чувствуют последствия агрессии. Они почувствуют это значительно больше, когда наше государство нарастит способности и сможет атаковать объекты в Москве.

