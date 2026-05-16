Бермудский треугольник снова удивил ученых неожиданной находкой 16.05.2026, 15:28

Бермудский треугольник десятилетиями оставался одной из самых загадочных зон на планете, вокруг которой появлялись сотни теорий заговора. Недавно ученые представили новую версию, которая может объяснить одну из главных загадок этого региона.

Речь идет не о пропавших самолетах или судах, а о самих Бермудских островах, которые, по мнению геологов, вообще не должны были оставаться над поверхностью океана так долго. Об этом пишет Lad Bible.

Почему Бермудские острова не ушли под воду

Вулканические острова обычно существуют благодаря теплу и активности глубоко под земной корой. Однако вулканическая активность на Бермудских островах прекратилась около 30 миллионов лет назад. По классическим геологическим моделям, за это время остров должен был постепенно опуститься под воду.

Тем не менее Бермуды продолжают возвышаться над океаном и остаются домом для более чем 60 тысяч человек.

Исследователи Уильям Фрейзер и Джеффри Парк на протяжении более 20 лет изучали землетрясения в этом районе и пришли к неожиданному выводу. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, под Бермудскими островами находится гигантская плита из более легкой вулканической породы.

Огромная «подушка» под островом

Ученые выяснили, что толщина этого слоя достигает примерно 19 километров. Из-за меньшей плотности породы острова буквально удерживаются на поверхности, словно плавая на гигантской вулканической платформе.

По мнению исследователей, эта структура образовалась после древнего вулканического извержения миллионы лет назад и до сих пор помогает островам сохранять высоту над уровнем моря.

Уильям Фрейзер отметил, что Бермудские острова давно считаются аномалией для геологов, поскольку многие процессы здесь не соответствуют привычной модели движения магмы в мантии Земли.

Исчезновения в Бермудском треугольнике

Несмотря на громкие заголовки и популярность мистических теорий, ученые продолжают искать рациональные объяснения происходящему в регионе.

Одну из наиболее обсуждаемых версий ранее озвучил океанограф Саймон Боксолл из Саутгемптонского университета. По его словам, в районе Бермудского треугольника могут формироваться гигантские волны-убийцы.

Причиной называют столкновение мощных штормов, приходящих с разных направлений Атлантики и побережья Флориды. Такие волны способны быстро уничтожать небольшие суда и создавать крайне опасные условия для мореплавания. Однако его теория не объясняет таинственные исчезновения самолетов.

