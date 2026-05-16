16 мая 2026, суббота, 16:16
В Беларусь приходит летняя погода

  • 16.05.2026, 16:10
Однако без сюрпризов не обойдется.

В Беларусь приходит по-настоящему тёплая летняя погода, однако без погодных «сюрпризов» не обойдётся — ожидаются грозы, ливни и порывистый ветер. Поэтому лёгкие ветровки пока убирать рано. При этом тепло будет устойчивым: температура превысит климатическую норму на 3–5 градусов. Как отметил синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ, это можно считать полноценным стартом лета.

В начале недели погоду будет определять южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Ожидаются дожди различной интенсивности, местами сильные, с грозами. Ветер восточных направлений умеренный, но во время гроз может усиливаться. Ночью температура составит +4…+9, днём +14…+17, а на востоке до +18…+23.

Во вторник циклон сохранит влияние, сместившись в сторону стран Балтии. Погода останется неустойчивой: кратковременные дожди и грозы продолжатся. Ветер порывистый, до 20 м/с. Ночью и утром возможен туман, влажность до 90%. Температура ночью +9…+14, днём +20…+25.

В среду ожидается облачная погода с прояснениями и сохраняющейся вероятностью грозовых дождей. Местами туман в утренние часы, влажность высокая. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами. Ночью +12…+17, днём +21…+27, на западе прохладнее — +17…+21.

В четверг через регион пройдёт новая система фронтов с юга, которая принесёт дожди и грозы, особенно интенсивные на западе страны. Ветер переменных направлений, временами порывистый. Ночью и утром местами туман. Ночью +12…+17, днём от +21 на западе до +27 в центре и на востоке.

В пятницу влажные воздушные массы с Чёрного моря принесут дожди в большинство районов. Погода будет пасмурной, местами пройдут сильные кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, порывистый. Ночью +14…+17, днём +19…+25.

В выходные сохранится тёплая, но влажная погода под влиянием малоактивных фронтов. В субботу возможны кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный. Ночью +13…+17, днём +21…+28. В воскресенье также вероятны небольшие дожди, местами туман утром. Температура ночью +10…+16, днём +20…+27.

