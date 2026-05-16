закрыть
16 мая 2026, суббота, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Belavia возобновляет полеты в Дубай

  • 16.05.2026, 13:33
Belavia возобновляет полеты в Дубай

Первый рейс состоится 22 мая.

Belavia объявила, что уже точно возобновит полеты в Дубай, пассажиры могут покупать билеты.

В расписании запланированы рейсы два раза в неделю на Boeing 737. Первый полет состоится 22 мая.

Из Минска самолеты будут вылетать в 03:20. Прибытие в Дубай – в 11:10. Обратный рейс отправляется в 12:25. Приземлятся пассажиры в белорусской столице в 18:35.

Однако в авиакомпании советуют проверять время вылета на сайте накануне рейса.

Рейсы в Оман

Осенью 2026 года у белорусских туристов может появиться (или вернуться) еще одно экзотическое направление. Речь идет о прямых авиарейсах в Оман.

После временной паузы, вызванной нестабильностью на Ближнем Востоке, официальные лица этой страны посетили Минск с визитом. Обсуждалось как возобновление чартеров в Салалу, так и запуск прямых рейсов в столицу султаната – Маскат.

Таким образом, если региональная ситуация позволит, белорусы смогут не только летать на курорты Омана, но и знакомиться с его историческим и культурным центром.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина