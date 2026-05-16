Belavia возобновляет полеты в Дубай 16.05.2026, 13:33

Первый рейс состоится 22 мая.

Belavia объявила, что уже точно возобновит полеты в Дубай, пассажиры могут покупать билеты.

В расписании запланированы рейсы два раза в неделю на Boeing 737. Первый полет состоится 22 мая.

Из Минска самолеты будут вылетать в 03:20. Прибытие в Дубай – в 11:10. Обратный рейс отправляется в 12:25. Приземлятся пассажиры в белорусской столице в 18:35.

Однако в авиакомпании советуют проверять время вылета на сайте накануне рейса.

Рейсы в Оман

Осенью 2026 года у белорусских туристов может появиться (или вернуться) еще одно экзотическое направление. Речь идет о прямых авиарейсах в Оман.

После временной паузы, вызванной нестабильностью на Ближнем Востоке, официальные лица этой страны посетили Минск с визитом. Обсуждалось как возобновление чартеров в Салалу, так и запуск прямых рейсов в столицу султаната – Маскат.

Таким образом, если региональная ситуация позволит, белорусы смогут не только летать на курорты Омана, но и знакомиться с его историческим и культурным центром.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com