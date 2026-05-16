Belavia возобновляет полеты в Дубай
- 16.05.2026, 13:33
Первый рейс состоится 22 мая.
Belavia объявила, что уже точно возобновит полеты в Дубай, пассажиры могут покупать билеты.
В расписании запланированы рейсы два раза в неделю на Boeing 737. Первый полет состоится 22 мая.
Из Минска самолеты будут вылетать в 03:20. Прибытие в Дубай – в 11:10. Обратный рейс отправляется в 12:25. Приземлятся пассажиры в белорусской столице в 18:35.
Однако в авиакомпании советуют проверять время вылета на сайте накануне рейса.
Рейсы в Оман
Осенью 2026 года у белорусских туристов может появиться (или вернуться) еще одно экзотическое направление. Речь идет о прямых авиарейсах в Оман.
После временной паузы, вызванной нестабильностью на Ближнем Востоке, официальные лица этой страны посетили Минск с визитом. Обсуждалось как возобновление чартеров в Салалу, так и запуск прямых рейсов в столицу султаната – Маскат.
Таким образом, если региональная ситуация позволит, белорусы смогут не только летать на курорты Омана, но и знакомиться с его историческим и культурным центром.