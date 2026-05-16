Белорус вложил 2200 рублей, чтобы ездить на отдых 45 раз в год 16.05.2026, 13:40

Фото: личный архив героя

Мужчина сменил работу и начал ездить в лес слушать тишину.

Могилевчанин сменил нервную работу на тишину белорусских лесов и за несколько лет собрал идеальный комплект для автотуризма. MYFIN узнал, почему два маленьких мангала лучше одного большого и как отдыхать каждую неделю по цене одного похода в магазин.

«Мангал — вещь почти вечная, а гамаков хватает года на три»

Предыдущая работа Дмитрия была связана с концертной деятельностью: вечный гул, толпы людей и нервы на пределе. Выходные практически всегда проводил на работе. А когда пять лет назад сменил сферу деятельности, наконец-то узнал, что суббота и воскресенье могут быть по-настоящему свободными.

— И я начал ездить в лес слушать тишину. Все начиналось с классики в виде сосисок на костре и пледа на траве. Но комфорт начал требовать вложений, и я собрал базу: столик и раскладные стулья от «Ольсы» за 110 рублей, купил два удобных раскладных кресла по 170 рублей за каждое. Все это перестало помещаться в машину, пришлось купить бокс на крышу. Взял почти новый б/у за 800 рублей. Теперь весь легкий вес едет сверху.

Ночевать в лесу мужчина давно не любит, предпочитает возвращаться домой. Но на случай форс-мажора есть матрас Intex (190×120) за 110 рублей и пара спальников. Их ему подарили, цена за каждый в районе 50 рублей.

Такой отдых давно перестал быть сезонным хобби. Зимой Дмитрий выбирается на природу пару раз в месяц, если на улице не более -10°C, весной и осенью чуть чаще. Летом пять-семь раз в месяц стабильно, иногда и среди недели, сразу после работы.

— Объездил уже все озера и реки в радиусе 100 километров от города. Стараюсь выбирать места, где нет рыбаков. Я не фанат удочки, а у туристов с рыбаками взаимная «нелюбовь». Мои приоритеты — прогулка по лесу, гамак, плавание и готовка на углях. Инвентарь закупал постепенно. Что-то ломалось, что-то служит годами. Например, мангал — вещь почти вечная, а гамаков хватает года на три.

Чайник — с AliExpress, для посуды — ящик «Полесье»

Мангалов у Димы два. Большой сварили знакомые за две бутылки водки, а маленький купил на «Куфаре» за 30 рублей. Еще за 20 те же знакомые его модернизировали — разрезали и уменьшили в два раза для компактности. Решетки Дима обновляет раз в два года. В апреле взял три маленькие по 30 рублей за штуку.

Две небольшие решетки удобнее одной огромной, говорит Дмитрий. Потому что можно готовить разные продукты одновременно. На одной доходит мясо, на другой — овощи, и никто никого не ждет.

— Для розжига не запасаю никаких газет и не мучаюсь с ветками, пользуюсь газовой горелкой за 15 рублей. Сменные баллоны стоят по 4−6 рублей. За год покупаю штук 10−15. Маленький мангал беру, если едем компанией до четырех человек на вечер. Если людей больше и планируем отдыхать весь день, тогда беру большой. Летом в обязательную программу входит плавание. Из последних покупок — надувной диван за 220 рублей. Использую его вместо матраса на воде. Это уже второй такой, первый прослужил четыре года, пока не лопнул.

Из техники у Дмитрия чайник Bulin с AliExpress за 100 рублей. У него специальный сплав и конструкция, благодаря которым он легко закипает даже в -10°C. Плитку ему подарили, но такая стоит в районе 60 рублей. Еще из полезного — финский топорик Fiskars (тоже подарок, цена около 100 рублей).

Для посуды идеально подошел наш белорусский ящик «Полесье» (24 рубля). Строго под его размер были подобраны разделочная доска, четыре тарелки, четыре миски, нож и стаканы. За все отдал 60 рублей.

— Туда же помещаются кружка, чай, сахар, солонка и салфетки. Все в одном месте, ничего не гремит. С собой всегда два гамака, брал на акции по 40 рублей. И еще есть «тревожный чемоданчик» со всякой мелочевкой: спички, аптечка, спреи от комаров и клещей.

На бензин уходит от 15 до 40 рублей за поездку

На еду с собой Дима обычно тратит 20−30 рублей. Берет мясо, овощи, хлеб. Есть стереотип, что шашлыки не обходятся без алкоголя, но у него это не так. Впечатлений от гамака и озера хватает и на трезвую голову.

Так как любимые места отдыха находятся в 50−100 километров от дома, в неизбежных тратах есть бензин. На поездку уходит от 5 до 15 литров (примерно 15−40 рублей).

— По пути могу заехать посмотреть какую-нибудь достопримечательность, а в самом лесу — набрать грибов на суп или клюквы по осени. Мне такой формат ближе, чем впахивать год, как лошадь ради одного отпуска. Я отдыхаю по чуть-чуть каждую неделю, поэтому напряжение не копится. Недавно друзья съездили на выходные в санаторий за баснословные деньги — я не заметил, чтобы они были счастливее меня. В лесу ты получаешь тот же релакс, только бесплатно.

Многие думают, что для нормального выезда нужен бюджет, как на полет в космос, и в итоге годами сидят на диване. На самом деле, чтобы начать, достаточно пледа и сосисок. Вещи должны появляться в багажнике только тогда, когда вы лично почувствовали в них потребность. И не ждите «идеальной погоды». В лесу хорошо и в +25, и в -10.

Считаем траты — базу и «по-богатому»

Стартовый набор «Без фанатизма», которого достаточно, чтобы не сидеть на корточках и нормально поесть:

Стол «Ольса» + два простых стула: 110 рублей.

Мангал с «Куфара» (с доработкой) + одна решетка: 80 рублей.

Ящик для посуды и минимальный набор тарелок/вилок: 55 рублей.

Газовая горелка для розжига: 15 рублей.

Итого: 260 рублей.

Продвинутый уровень:

Кресла (2 шт.) для долгого созерцания: 340 рублей.

Бокс на крышу (решает проблему багажника): 800 рублей.

Надувной диван для воды и матрас для сна: 330 рублей.

Чайник Bulin, топорик Fiskars и плитка: 260 рублей.

Гамаки и дополнительные решетки: 170 рублей.

Итого инвентаря: 1900 рублей. Если объединить с предыдущими базовыми покупками, общие затраты составляют 2160 рублей.

Регулярные расходы на один выезд:

Топливо (до 100 км): 15−40 рублей.

Еда (мясо, овощи): 20−30 рублей.

Расходники (газ, уголь): примерно 10 рублей.

Итого за выходной: от 45 до 80 рублей на семью или компанию.

База для отдыха на природе стоит как пара походов в средний ресторан или один день в не самом дорогом санатории, а дальше все зависит от желания обрастать вещами. Зато текущие расходы на одну поездку вполне сопоставимы с чеком за обычный продуктовый набор, но эмоций хватит на неделю вперед.

