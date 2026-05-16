В «обители» Лукашенко начался мор
- Артем Синицын, «Салідарнасць»
- 16.05.2026, 9:25
Беда к лукашистам пришла, откуда не ждали.
Помните, как правитель потрясал перед чиновниками и придворной прессой фотографиями мертвых телят, пугая, что городские жители могут рассудка лишиться от такой картинки?
Как главный контролер Герасимов при этом молниеносно отрапортовал о текущем местонахождении — «Уже в СИЗО!» — председателя злосчастного колхоза, где обнаружили тот самый скотомогильник под открытым небом?
А все эти бесконечные обещания чиновникам последнего мужского разговора на тему падежа скота? Все эти угрозы драть как сидоровых коз, потому что «это уже даже не уголовка»?
А призванные выдавить слезу умиления истории «о теленочке, который мне как ребеночек?» и «корова лизнула руку Лукашенко»?
Похоже, у главного контролера Герасимова есть еще один повод положить очередную папочку на стол Лукашенко. Ведь речь о потерях от падежа птицы на сумму свыше 2 млн рублей и 900 тысячах урона от падежа крупного рогатого скота.
Но вряд ли мы увидим пафосный сюжет о главном спасителе телят именно из этого хозяйства. Ведь речь идет, как обнаружил канал Витебск, я гуляю, об «Александрийском».
То самое потемкинское ОАО «Александрийское», куда правитель приезжает попозировать за рулем нового комбайна, покатать шпица в коляске мотоцикла и просто отдохнуть.
То самое «Александрийское», принадлежащее управделами Лукашенко и получающее из бюджета десятки миллионов рублей в рамках господдержки. Одним словом, «это другое».
И все же, это еще один повод задуматься над тем, какой ад может твориться в колхозах попроще, если от подобного не застраховано даже хозяйство со статусом образцово-показательной витрины.
